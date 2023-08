Zaměstnaneckou smlouvu bude možné uzavřít i přes email. ,Bude to výhodné pro obě strany,‘ míní expert

Návrh novely zákoníku práce počítá s tím, že podepsat pracovní smlouvu bude jednodušší než kdy dřív. Nově by to mělo jít elektronicky. Jsou změny přínosnější pro zaměstnavatele, nebo zaměstnance? „Je to výhodné pro obě strany i proto, že elektronické dokumenty se méně ztrácí a je na ně větší spoleh,“ říká advokát Tomáš Procházka, který se specializuje na pracovní právo. ZMĚNY ZÁKONÍKU PRÁCE Praha 15:34 12. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jsou změny přínosnější pro zaměstnavatele, nebo zaměstnance? | Zdroj: Shutterstock

Znamená to, že pracovní smlouvu budeme moct uzavřít třeba i přes e-mail nebo přes chat na sociálních sítích?

Ano, toto je určitě možnost, která se tady nově naskytne. Na druhou stranu bych neříkal, že to je nějaká radikální změna oproti stávajícímu stavu, protože už dneska by takto podepsaná pracovní smlouva platila za předpokladu, že by zaměstnanec skutečně nastoupil do práce a začal pracovat.

Ten hlavní rozdíl, který přinese novela je v tom, že dneska by zaměstnavatel za takový postup dostal pokutu až 10 milionů a ještě by mu hrozilo, že některé části pracovní smlouvy, třeba zkušební doba, by vůbec neplatily.

Takže to, co novela v této oblasti přináší, je zrovnoprávnění právních forem a to, že se zaměstnanec i zaměstnavatel mohou spolehnout na to, že platí to, co si elektronicky vyměnili.

Jak taková pracovní smlouva bude vypadat? Co v ní nesmí chybět?

Pracovní smlouva může být velmi stručná, velmi jednoduchá. Zákon říká, že stačí, abychom se dohodli na třech náležitostech, a to je dohoda na tom, co ten člověk bude dělat, kde bude pracovat a kdy nastupuje.

Samozřejmě smlouvy bývají v praxi mnohem delší, protože je zájem nějaké další věci upravit.

A elektronicky si pracovní smlouvu můžeme představit tak, že to bude úplně stejné, co si dneska podepisujeme na papíře. Jenom text převedeme do elektronické podoby. To znamená, že si ho vyměníme e-mailem nebo bude třeba v nějaké příloze, ten si odsouhlasíme a smlouva bude platit.

Samozřejmě může to být v praxi trochu složitější, protože z toho, jak se bavím s firmami, tak často budou používat nějaký nástroj k ověření totožnosti zaměstnance.

Můžeme si to představit podobně, jako se přihlašujeme třeba do internetového bankovnictví, takže si firma vlastně nějak ověří, že smlouvu odsouhlasil skutečně ten zaměstnanec a není to třeba nějaká chyba.

Ochrana zaměstnance

Novela taky navrhuje, aby zaměstnavatelé mohli nově posílat do e-mailu i výpovědi. Jak to bude fungovat?

Tam novela zase velmi chrání zaměstnance a bude to fungovat tak, že aby vůbec o tom zaměstnavatel mohl uvažovat, tak musí nejdřív přijít za zaměstnance, vysvětlit mu, jak doručování na e-mailovou adresu funguje, a zaměstnanec mu to bude muset písemně odsouhlasit.

A navíc bude muset si zvolit svoji soukromou e-mailovou adresu.

To znamená, že vůbec nebude možné posílat výpovědi na firemní, na pracovní e-maily. A i potom, co ten zaměstnanec adresu a doručování e-mailem odsouhlasí, tak si to může kdykoliv rozmyslet.

Takže pokud by třeba tušil, že se zaměstnavatel snaží vyhodit, tak může říct – já už tady s tím doručováním do e-mailu prostě nesouhlasím a tím to vlastně zruší.

