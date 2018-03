Kam s tříděným odpadem? České firmy ho po omezení dovozu do Číny nemají kde udat

Od loňského roku třídí obyvatelé Nové Včelnice odpadky do speciálních pytlů. Každý, kdo se do systému zapojí, může získat slevu za svoz odpadů.

„Přešlapaný PET flašky, různý plasty, vaničky od nějakých jogurtů, od sýrů. Je tam všechno možný. Myslím si, že lidi začali hodně třídit,“ přibližuje Radiožurnálu velký zájem lidí správce sběrného dvora Pavel Poslušný.

Přeplněné sběrné dvory

Každý Čech loni vytřídil v průměru skoro 12 kilogramů plastových odpadků. Jenže některé druhy plastů teď nejdou na odbyt. Kupí se proto ve sběrných dvorech. Třeba do jihlavské třídírny každý týden míří desítky tun plastových odpadků. Některé z nich jsou ale už delší dobu neprodejné.

„Co už nám vůbec v tuto chvíli nejde, jsou plastové pásky a barevné fólie. A potom je takový ten nejvíce špinavý plast, tak ten se nám hromadí. A díky situaci v Evropě a v Asii teď bude klesat i cena sběrového papíru,“ řekl Radiožurnálu mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek.

To prodeji PET lahví se podle něj zatím daří. Firmy z nich vyrábějí například speciální granulát nebo je lisují třeba na obrubníky. S ostatním odpadem je to ale horší.

„Pokud se ta situace nezmění, a změnit se může jen, pokud by začaly vznikat zpracovatelské firmy, nebo se ten systém třídění začal dotovat anebo se zpětně otevřel trh v Asii, tak se nám to překlopí, že z těch plastů se nebudou vyrábět druhotné výrobky, ale budou končit ve spalovnách,“ vysvětlil Málek.

Zdraží se poplatky za popelnice?

Problém s odbytem ale mají i další města, kterým se teď výrazně snižují zisky za prodej tříděného odpadu. Podle výkonného ředitele Svazu měst a obcí Pavla Drahovzala může brzy dojít ke zdražení poplatku za popelnice. „Určitá obava na místě je. Nemělo by to být ale něco drastického. Nepůjde o stokoruny, ale spíš to bude v řádech několika desítek korun.“

Ministerstvo životního prostředí to nevidí jako zásadní problém. „Omezení dovozu plastu do Číny se týká ČR opravdu jen okrajově. O tom, že by se někde kupil vytříděný plastový odpad, nemáme žádné zprávy. Pokud by ale k tomu docházelo, musí město jednat se svozovou společností,“ sdělil mluvčí resortu Marek Čihák.

S dodatečnými náklady obcím pomáhá obalová společnost EKO-KOM. Ta už loni navýšila příspěvky pro třídičky odpadů, dodal mluvčí firmy Lukáš Grolmus.

„Bezesporu čínská opatření ovlivňují český trh s druhotnými surovinami, ale to pouze nepřímo. Již před koncem roku 2017 jsme proto zvýšily platbu třídícím linkám za úpravu odpadu a předání k využití v průměru zhruba o jednu třetinu.“

Na změny cen odpadových služeb má podle společnosti EKO-KOM zásadnější vliv tlak na vyšší mzdy v oboru nebo taky narůstající cena energií.