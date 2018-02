Německo kvůli emisím zvažuje bezplatnou veřejnou dopravu. Kdo to zaplatí, ptají se města

Některá německá města možná zavedou bezplatnou hromadnou dopravu. Stát tohle opatření zvažuje kvůli silně znečištěnému ovzduší – hlavně na západě země. Spolková vláda chce přimět řidiče, aby namísto auta jezdili do práce autobusem nebo tramvají. Zatím ale není jasné, kde na projekt vezme peníze. Berlín 8:20 17. února 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Veřejná doprava v Berlíně – systém městské železnice S-Bahn | Foto: Fabrizio Bensch | Zdroj: Reuters

Jízdné zdarma by mohlo nejdřív zavést pět nejzamořenějších měst Německa. Největším z nich je Essen – dále pak Mannheim a Bonn. Spolková vláda uvádí, že je celý projekt zatím jen ve stádiu úvah. Už teď ale po celé zemi vzbuzuje smíšené emoce. I jeho podporovatelé se totiž ptají na to, odkud města na provoz dopravy vezmou peníze. A těch podle norimberského starosty Ulricha Malyho nebude málo.

V Tallinnu se rok jezdí městskou zdarma. A bude dál Číst článek

„Pokud by se to opravdu zavedlo, tak by to spolkový rozpočet stálo desítky miliard eur. V nové koaliční smlouvě se přitom křesťanští a sociální demokraté dohodli, že na dopravu dají jednu miliardu. A ta poputuje bůhví kam. Když už něco slibujete, tak musíte říct, z čeho to zaplatíte,“ řekl starosta Norimberku Ulrich Maly ve vysílání bavorského rozhlasu.

Dopravní podniky do Berlína postupně zasílají odhady, kolik by je bezplatná doprava stála. Například Hamburk by každoročně utratil tolik, co ho stála předražená stavba Labské filharmonie. S bezplatným jízdným pravděpodobně stoupne počet cestujících. Podniky tak budou nucené o to více investovat.

Názory obyvatel se liší

„Pro nás to znamená rozsáhlé nákupy. Víc autobusů, víc souprav metra a tramvají. A následně budeme potřebovat další řidiče,“ řekla veřejnoprávnímu vysilateli ARD mluvčí berlínského podniku Petra Reetzová.

MHD zdarma? V Chebu možná už brzy realita Číst článek

Vláda argumentuje tím, že bezplatné jízdné uleví znečištěnému ovzduší. Respondenti ankety v berlínské televizi RBB se v tomhle rozcházejí. „Nezlepší se to. Musel by se omezit průmysl. Lepším řešením je podle mě rozvoj elektroautomobilů,“ myslí si první respondent. „Podle mě to pomůže. A to i přes to, že v ulicích bude víc autobusů,“ oponuje mu druhá respondentka.

Podle Deutsche Welle se spolková vláda začala problémem zabývat po výzvě Evropské komise. Ta Německu pohrozila pokutou, pokud proti smogu ve městech nezasáhne. V souvislosti s tím kritizuje návrh bezplatného jízdného strana Zelených. Podle nich se kabinet Angely Merkelové o ekologii nezajímá a jen má strach z případných sankcí.

Zatím není jasné, kdy budou německé autobusy a tramvaje zdarma. Už teď je ale bezplatné ježdění dopravou v některých městech ve Spojených státech, Velké Británii, Číně, nebo v estonském Tallinu.