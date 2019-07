Česko vyniká ekonomickou aktivitou lidí mezi 50 a 54 lety, pomáhá jim velká míra zaměstnanosti

Komu je v České republice přes padesát a nemůže najít práci, nemusí zoufat. Český statistický úřad pro Český rozhlas Plus zjistil, že Česko v Evropské unii vyniká vysokou mírou ekonomické aktivity lidí mezi 50 a 54 lety. Praha 14:03 30. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Lidí mezi 50 a 54 lety je v Česku ekonomicky aktivních přes 650 tisíc (ilustrační foto) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Nejčastěji pracují jako zaměstnanci, jiní ale i podnikají. Například čtyřiapadesátiletá Marcela Tůmová je vizážistka a filmová maskérka.

„Musí být spokojený režisér a hlavně klient, kterého líčíme. Někdy je to velmi těžké se trefit mezi víc lidí, kterých se to týká. Když je to o reklamě, máte tam zadavatele, výrobce a ještě jsem tam já a teď se musíme všichni zaměřit na to, jak ta osoba vypadá. Když se o tom rozhoduje v kolektivu deseti lidí, je to těžký,“ popisuje Radiožurnálu Marcela.

Právě dochvilnost je pro ní hodně důležitá spolu s kontakty a kvalitou práce. Lidí její profese je podle ní hodně a není jednoduché si zákazníky udržet.

„Musíte bojovat v té mase lidí a probojovat se, abyste tu práci pořád měli. Je nás hodně, všichni si myslí, že to umí, holky si dneska nakoupí líčidla, myslí si, že když to okoukají na facebooku, že to je ono, že tak se to dělá. To není vůbec pravda. Musíte se přizpůsobit naprosto všem okolo vás a ještě to výtvarně zvládnout.“

Zásluha vlády nebo ekonomické situace?

Lidí mezi 50 a 54 lety je v Česku ekonomicky aktivních přes 650 tisíc, říká Marta Petráňová z Českého statistického úřadu:

„Ve věkové skupině 50 až 54 let, co se týče mužů, pracují nejčastěji jako řemeslníci, obsluha strojů nebo jako montéři. U žen je největší část zaměstnána v obchodě nebo ve službách.“

Ministryně práce Jana Maláčová z ČSSD vysvětluje, jaké má vysoká ekonomická aktivita lidí po padesátce v Česku důvody: „Rekordní zaměstnanost a pak trh práce využívá úplně všech zdrojů, kterých může, tzn. všech lidí, kteří mohou pracovat. Druhá věc je, že máme sadu proaktivních opatření zaměstnanosti, které vedou k tomu, že i tato skupina obyvatel (za normálních podmínek ohrožena nezaměstnaností) se dobře adaptuje na situaci na trhu práce.“

Také podle opoziční poslankyně Markéty Pekarové Adamové z TOP 09 jsou tato poslední čísla ČSÚ výsledkem toho, že má Česko nejnižší nezaměstnanost v celé Unii.

„Je to opravdu otázka trhu, který v tomto případě zoufale volá po nových pracovních silách a nedostává se jich, tudíž je ochotný zaměstnat každého, kdo má chuť pracovat. Myslím si, že spíš než výsledek práce vlády je to výsledek naší ekonomické situace,“ říká Pekarová Adamová.

Ve srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie vyniká Česko v ekonomické aktivitě také v kategorii mezi čtyřicítkou a šedesátkou. Hůř je na tom, pokud jde o lidi do 24 let.