Putin není car. Kopíruje Stalina

„Údělem ruského vedení je navracet území a upevňovat moc," prohlásil před pár týdny Vladimir Putin u příležitosti 350. výročí narození ruského cara Petra Velikého. A není pochyb o tom, že se jako Petr Veliký vnímá nejen on sám, ale že netouží po ničem víc, než aby ho tak viděl i svět.

Přirovnání mezi Vladimirem Putinem a Petrem Velikým ovšem kulhá, protože jako všichni ruští carové vedl sice imperiální války i Petr Veliký, ale západní Evropu obdivoval a svou zemi začal reformovat podle jejího vzoru.

Pod Petrem Velikým se Rusko vydalo směrem k modernímu státu, a to od oblékání, a dokonce pokutování za tradiční plnovous, přes reorganizaci státní správy a armády, až po potlačení vlivu církve a založení Akademie věd.

Sice se dodnes traduje fáma, že Petr Veliký měl ve své závěti zaúkolovat své následníky, aby si podmanili celou Evropu. Ale pravdou je, že se jednalo o padělek, vyrobený ještě za Napoleona s cílem ospravedlnit jeho tehdejší tažení proti Rusku.

Agresivní snaha Ruska se od západní Evropy nikoli učit, ale když už ne ji dobýt, tak ji alespoň ovládnout a nastolit v ní ruský pořádek, je typická až pro 20. století. A jejím symbolem není car, ale Stalin.

Komunistický krutovládce, který si co do počtu zmařených lidských životů nezadá s Hitlerem. Až na to, že Stalin masově vyvražďoval, až na výjimku polských válečných zajatců v Katyni, přednostně obyvatelstvo své vlastní říše.

V EU po putinovsku?

Faktem v každém případě je, že to byl Stalin, kdo po druhé světové válce založil mýtus o Rusku jako o jediném opravdovém bojovníku proti fašismu, osvoboditeli národů a nositeli míru v Evropě. Legendu, kterou v posledních deseti letech rozvinul Vladimir Putin až do kultovní podoby.

Svou inspiraci Stalinem ale dokazuje Putin i mnohem konkrétněji než jen rozvíjením orwellovského newspeaku. Když se Stalin zasazoval v roce 1945 na konferencích se spojenci o odsun téměř 14 milionů Němců, po staletí usazených ve střední a jihovýchodní Evropě, do rozbombardovaného Německa, nechtěl jen vyhovět prezidentu Benešovi a spol. Byl přesvědčen, že tohle Evropa nevydrží. Že nastane rozvrat a Moskva rozšíří svůj vliv co nejdál.

Na nepokoje a chaos ve střední a západní Evropě sází teď i Putin. Dodávky ukrajinského obilí do Afriky znemožňuje v naději, že Evropu zaplaví zástupy hladovějících zoufalců.

A s kohoutky na plyn a ropu si hraje v domnění, že Evropané přece nakonec musejí dát přednost vytopené kleci před tou svou komickou demokracií a pofidérní svobodou, když jsou tak zhýčkaní. Jak by to mohlo v Evropské unii vypadat po putinovsku, začíná předvádět Viktor Orbán.

Stalin se svého času přepočítal. Jaká bude Putinova bilance, záleží na nás.

