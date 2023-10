Lesk a bída svébytné ruské civilizace

Následující slova jsou citátem Vladimira Putina z únoru 2023: „Rusko je otevřená země a zároveň svébytná civilizace. V tomto tvrzení není obsažen sebemenší nárok na výjimečnost a nadřazenost, ale tato civilizace je naše a to je hlavní.“ Obdobně se vyjádřil ve čtvrtek na Valdajském fóru. Praha 17:00 7. října 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vladimir Putin | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Podle moskevského listu Kommersant budou tyto teze hlavním obsahem Putinovy kampaně před volbami hlavy státu v roce 2024. Rusko má být vylíčeno jako „tradiční rodina rodin“, na kterou útočí nepřátelé konzervativních hodnot, ale jejich úsilí je marné, neboť ruská společnost je semknuta kolem vůdce. Občané mají získat dojem, že skutečnou Evropou, která na rozdíl od domnělé Evropy za hranicemi Ruska ctí lidskost, je právě Putinova Ruská federace.

V listopadu začne v Moskvě v areálu bývalé sovětské Výstavy úspěchů národního hospodářství výstava Rusko. Budou tam zprávy o místních úspěších a návštěvník má pocítit neodolatelnou touhu vypravit se do takového regionu.

Kanál na Telegramu s názvem Agentstvo. Zprávy, o kterých se v Rusku psát bojí spočítal z veřejných zdrojů, že od začátku roku ruští vojáci regulérní armády a žoldnéři spáchali nejméně 20 trestných činů v samotném Rusku, což mělo za následek smrt 27 civilních obyvatel. Z toho wagnerovci zabili 19 lidí.

Jako hada

Z jednoho z regionů, konkrétně Karélie, z vesničky, kde ruští vojáci, kteří se vrátili z Ukrajiny, zvěrsky vraždili místní obyvatele, přinesl reportáž Iriny Garinové ruský exilový list Novaja gazeta Evropa.

Text je plný detailů, ze kterých vstávají hrůzou vlasy na hlavě. Násilí, před kterým není úniku, alkoholismus, beznaděj, degradace, vymírání – a všeobecná pokora, utkvělá představa, že jiný, lepší a důstojnější život možný není.

Jedinou výjimkou je dialog prodavačky Galji s jistým starým pánem, který si přišel pro svou tradiční flašku vodky. „Vojáci se vrací, prej hrdinové, do háje zeleného,“ odplivuje si stařík. „Za tou zvláštní operací přece stojí Putin.“ – „Co to povídáš, jaký Putin?“ Galja se na autorku reportáže ohlíží s obavami. „Za všecko může Prigožin!“ – „Jakýpak Prigožin? To všechno Putin… Potvora jedna... Ten podělanej Putin je horší než Hitler!“

Stařík pokračuje: „Kolem je tolik debilů!… Putin přece na Ukrajinu zaútočil, svoloč jedna! Přepadl zemi, vraždí ženské, děti, k...a! To je normální? Ale ti idioti tomu věří. Teď se budou vracet, bez rukou, bez nohou…“ Odchází se svou kamarádkou flaškou.

Autorka dál přibližuje rozhovory s místními obyvateli. Poslední na řadě je Nina Dmitrijevna, která vypráví, jak jí ve válce zabili syna Serjožu a jak dlouho nemohla vymoci na ruských úřadech sebemenší informaci o tom, co se synovi stalo. Na závěr Nina Dmitrijevna říká: „Nikdo tuhle válku nepotřebuje… Já kdybych mohla, roztrhám ho vlastníma rukama jako hada!“ Odmlčí se. A pak nenávistně opakuje: „Vlastníma rukama. Jako hada. Toho Zelenského!“

Autor je komentátor serveru novinky.cz