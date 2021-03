Filmový přehlídka v Karlových Varech se přesouvá na konec srpna. Pořadatelé zatím nepozvali žádné hosty

Letošní 55. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary se uskuteční od 20. do 28. srpna. Pořadatelé to ve čtvrtek uvedli v tiskové zprávě. Z tradičního termínu na přelomu června a července akci přesunuli s ohledem na situaci související s vývojem pandemie koronaviru. Loni festival nahradila v termínu akce čtyřdenní přehlídka filmů v českých kinech napříč republikou, podzimní překlenovací přehlídka se neuskutečnila vůbec. Karlovy Vary 12:45 4. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 54. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Jsme přesvědčeni, že posun o sedm týdnů nám nabídne lepší možnost uspořádat tuto kulturní akci tak, aby svým rozsahem byla co nejbližší podobě, na jakou jsou naši diváci a návštěvníci zvyklí,” uvedli dnes pořadatelé.

„Doufáme, že v průběhu následujících měsíců dojde k významnému rozšíření vakcinace a díky tomu zvládnutí pandemické situace, tak aby bylo možné uspořádat karlovarský festival v maximálně bezpečné formě pro jeho hosty a návštěvníky. Jsme pochopitelně připraveni dodržet všechna platná opatření,” uvedl prezident festivalu Jiří Bartoška.

Primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO) přivítala, že pořadatelé stále s letošním ročníkem počítají.

„Důležité je, že festival vůbec proběhne. Jestli ho posouvají z důvodu toho, že by v kinech mohlo být více osob, tak je to jen dobře. Nám to samozřejmě zasáhne do Karlovarského kulturního léta, ale zkusíme se s tím poprat, že kulturní léto posuneme o něco dopředu,” řekla ve čtvrtek Pfeffer Ferklová.

55. ROČNÍK MFF KARLOVY VARY SE USKUTEČNÍ V SRPNU 2021

Vzhledem k situaci související s vývojem pandemie COVID-19 v České republice jsme rozhodli o posunu termínu karlovarského festivalu na 20. - 28. srpna 2021.

Nižší podpora od města

Vary v minulých letech přispívaly festivalu osmi miliony korun. Letos ale bude podpora nižší, jen čtyřmilionová. Je to i vzhledem k opatřením kvůli koronaviru a propadu v rozpočtu. Upozorňovali jsme na to pořadatele už na sklonku roku, že budeme moci letos uvolnit méně, řekla.

Festival dříve hospodařil s ročním rozpočtem asi 130 milionů korun. Při posledním řádném ročníku v roce 2019 ke státní dotaci 30 milionů z veřejných zdrojů dostal ještě po osmi milionech od kraje a města. Loni město dalo festivalu 2,5 milionu korun a kraj 1,5 milionu korun.

„Posun 55. ročníku neznamená dlouhodobou změnu termínu konání karlovarského festivalu a věříme, že 56. festivalový ročník proběhne již v tradičním čase, tedy od 1. do 9. července 2022,” doplnil Bartoška.

Hosté? Zatím nejsou

Výkonný ředitel festivalu Kryštof Mucha ve čtvrtek Radiožurnálu řekl, že velkou neznámou jsou diváci a hvězdy festivalu. „Když si představíme, že bychom zvali někoho sem do země, která je nejhorší na světě, co se týká covidu, tak sem nikdo nepojede. Doufám, že se situace změní a budeme moci v létě někoho aspoň z evropských významných hostů pozvat,” řekl. Nikoho však zatím podle něj pořadatelé nepozvali.

Pandemie koronaviru poznamenala již plánování i konání loňského ročníku festivalu, který měl nést číslo 55. Pořadatelé připravili přehlídku Tady Vary, při níž se v červenci v 96 kinosálech po celém Česku promítlo 16 filmů, které zhlédlo téměř 37 000 diváků.

Organizátoři chtěli ještě na podzim uspořádat mimořádný festival 541⁄2 MFF Karlovy Vary, který měl být překlenovací akcí mezi loňským a zamýšleným letošním ročníkem. Nakonec se kvůli další vlně pandemie ani tento neuskutečnil. Koncem února festival oznámil vstup strategického investora, skupiny Rockaway Capital.