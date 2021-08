Sebevražedný oddíl podruhé, a tentokrát úspěšně. Studio DC s novým filmem chytá krvavou slinu

Namachrovaného svalovce, klaunovu ex, krysařku a osamělého žraloka s hlasem Sylvestera Stalloneho pustí z vězení, aby zachránili svět před obří hvězdicí. Začátek špatného vtipu vede v nové komiksové adaptaci od režiséra Strážců galaxie ke krvavé řežbě, které nechybí stylová ani komediální nálož nebo gunnovsky typický soundtrack napěchovaný vypalovačkami. Ukazuje se tak, že film s názvem Sebevražedný oddíl nemusí být jenom, no, špatný vtip. Recenze Corto Maltese 9:01 6. srpna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Věznice Belle Reve má lví podíl na národním průměru v úmrtnosti trestanců. Může za to vskutku nekonvenční systém benefitů, který nastavila zdejší šéfka Amanda Waller (Viola Davis). Ta místní směsce společenských vyvrhelů a zločinců nabízí slevit z jejich trestu, pokud se rozhodnou doplnit řady jejího sebevražedného oddílu.

Návratnost je skoro nulová, jak název napovídá. Věci nijak nepomáhá, že při sebenenápadnějším odstoupení od vzájemně nevýhodné dohody Waller otevře kufřík a denotuje nanobombu umístěnou v krcích svých „dobrovolníků“. Supertajná skupina tak neustále nabírá nové zájemce. Po těch starých se nikomu nestýská.

Můžeme diskutovat, jestli jde ze strany tvůrců o vědomý, či nevědomý krok, ale nový Sebevražedný oddíl se dopouští tak kouzelného kopance do vlastního těla, že by byla škoda se u toho nezastavit.

Jestli vám přijde, že jste už přeci o Sebevražedném oddílu slyšeli, nebo ho nedejbože snad i viděli, máte pravdu. Do světových kin s velkými očekáváními vstoupil v roce 2016. Od té doby se o něm mluví jako o jedné z nejhorších komiksových adaptací vůbec.

Teď má premiéru film se stejným jménem (v anglickém originálu je jediným rozdílem přídavek určitého členu „the“) a Amanda Waller znovu rekrutuje. I když po prvním dílu několik zcela nahraditelných zachránců světa zbylo, po jejich původních kumpánech tu nikdo slzu nezamačkává. Někdo zkontrolujte hlavu Davida Ayera, jestli mu stále ještě sedí na krku.

Joel Kinnaman, Alice Braga, Daniela Melchior, Sylvester Stallone, Idris Elba, John Cena ve filmu Sebevražedný oddíl | Zdroj: Vertical Ent.

Sebevražedný oddíl v režii Jamese Gunna je tím pádem jakýmsi pokračováním-nepokračováním. Pravidla zůstávají stejná. Vysvětlení, jak to v tomhle nespravedlivém světě superhrdinů a superpadouchů od studia DC chodí, se však divákům dostane jen letmo.

K pochopení Gunnovy verze to ale stačí. Nevadí proto, jestli jste Sebevražedný oddíl z roku 2016 neviděli, nebo si ho už (radši) nepamatujete.

Navrátilce, plukovníka Ricka Flaga (Joel Kinnaman) a věčnou potížistku Harley Quinn (Margot Robbie), která mezi oběma filmy stihla dostat jeden vlastní, na nové sebevražedné misi doprovází trénovaní zabijáci Bloodsport (Idris Elba) a Peacemaker (John Cena), krysařka-mileniálka Ratcatcher 2 (Daniela Melchior), puntíky chrlící Polka-Dot Man (David Dastmalchian) a po dvou nohách chodící žralok King Shark (Sylvester Stallone).

Daniela Melchior, Peter Capaldi, Idris Elba a David Dastmalchian ve snímku Sebevražedný oddíl | Zdroj: Vertical Ent.

Jak to tak v podobných příbězích bývá, nesourodá partička předurčená tak akorát k vzájemnému povraždení musí společně zabránit zkáze světa. Tentokrát to má co dělat s geniálním/ničivým výzkumem vědátora Thinkera (Peter Capaldi) a jistou pamětihodností na latinskoamerickém ostrově Corto Maltese, který je svírán pod despotickou vládou prezidenta Luny (Juan Diego Botto).

Tahle šílená zápletka je zároveň dostatečně jednoduchá na to, aby stačilo nasadit lehkou prohlodavčí agitku a po cestě utrousit cosi proti tendenci Američanů strkat nos do záležitostí cizích zemí, aby byli všichni stran děje víceméně spokojení. Zbytek se stejně ztratí pod nánosy krve a vnitřností.

Gunn se totiž v mnoha ohledech nedrží zpátky. Kdyby k produkci efektivně nechutného násilí existovala mašinka, tak tu běží na maximum – a vedle ní i ty na výrobu dětinského pošťuchování a vizuálních libůstek.

Jasně, potůček krve, ze kterého se složí název filmu nebo místopisný ukazatel, zní možná jako zbytečná autorská hračička, nicméně do vyprávění, kde antropomorfní žralok před pozřením svých obětí dělá „ňam ňam“, to perfektně zapadá.

Všechno ostatní bude povědomé divákům marvelovských Strážců galaxie, ke kterým by se měl Gunn v příštích dvou letech zase vrátit. Ať už se tím myslí stylizace scén do rytmu hudebních pecek (v Sebevražedném oddílu znějí Pixies, Kansas i Johnny Cash) nebo cameo role známých tváří.

