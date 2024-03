Několik tváří v jedné tváři. Portrét hudebníka, básníka a výtvarníka Zajíčka, který zemřel v 72 letech

Ve věku 72 let zemřel v úterý 5. března český básník, textař, výtvarník a jeden z nejvýznamnějších představitelů českého undergroundu Pavel Zajíček. Žánrově těžko zařaditelný Pavel Zajíček je pro mnohé znám jako jedna z nejvýraznějších postav českého undergroundového společenství 70. let minulého století. Praha 17:07 6. března 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hudebník, básník a výtvarník Pavel Zajíček zemřel věku 72 let | Foto: Michal Kamaryt | Zdroj: ČTK

Ve svých dvaadvaceti letech spolu s Mejlou Hlavsou založili skupinu DG 307, která Zajíčkovi již tehdy sloužila k experimentálnímu zhudebnění vlastních textů, byť na samém prvopočátku jen v podobě strohé deklamace za zvukového doprovodu rozličných předmětů.

Během let skupina DG 307 vystřídala nejedno obsazení, doznala zvukových proměn a po roce 1990 i znovuvzkříšení.

Pavel Zajíček (vpravo) s Egonem Bondym a I. M. Jirousem, Klukovice 1975 | Foto: Jaroslav Libánský | Zdroj: Repro Tomáš Nosil / Empresa Media / Profimedia

V roce 1976 byl ve vykonstruovaném soudním procesu Pavel Zajíček spolu s některými členy Plastic People odsouzen za výtržnictví na jeden rok odnětí svobody. Po propuštění podepisuje Chartu 77 a z nesvobodné země v roce 1980 odchází do emigrace.

Žije ve Švédsku (Uppsala, Göteborg), později se stěhuje do USA (New York). V letech 1990–1995 žil mezi Prahou a New Yorkem, natrvalo zpět se do Prahy vrací až v roce 1995.

Autor osobitých textů

Skupina DG 307 je jen jedna z několika Zajíčkových tváří. Jinou je tvář výtvarníka, tvořícího své artefakty z nalezených předmětů, dřevin vyplavených z moře, úlomků předmětů, koláží. Tou nejdůležitější je však tvář básníka, autora osobitých textů, deníkových zápisků, útržků vět a básnických sbírek.

Zajíček se od počátku své tvorby intenzivně věnoval svému vnitřnímu světu, nechtěl revoltovat, nechtěl ohromovat. Jeho pozdější výpověď je plná jemných vláken těžko sdělitelných vjemů a pocitů, ale současně i neklidu. Neměl rád otázky, nechtěl hovořit o sobě, navenek jen mlčky pozoroval, přihlížel. Svoji tvorbu nepovažoval za umění.

Žil příběhem „umělce, který sere na umění“, protože „všechno je úplně jinak“. Možná právě proto Zajíčkovy koncerty, výstavy, autorská čtení za střídmého hudebního doprovodu a další projekty přitahovaly publikum tří generací. Od nejstarších pamětníků po mladistvé, neznajíce minulost.

Není tedy náhodou, že jako refrén se v pořadu ozývá i hledání odpovědi na otázku, kdo Pavel Zajíček vlastně je. Pokusí se jí nalézt mimo jiné překladatel a bývalý člen PPU Paul Wilson z Toronta, hudebník Gary Lucas z New Yorku, Pavlovi příbuzní – dcera Michaela, jeho otec Jaroslav nebo sestřenice Marie Hrdinová.

V pořadu dále hovoří Pavlův bývalý šéf stěhovácké firmy z New Yorku Sergej Sereděnko, blízcí přátelé Juliana Jirousová, Jáchym Topol, Luboš Drtina, Ladislav Herián, spoluhráči ze skupiny DG 307 Tomáš Schilla, Tomáš Vtípil a mnozí další. Poslechněte si celý díl v audiozáznamu nahoře v článku.