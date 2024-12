Skladba Do They Know It's Christmas spojila hvězdy popu v pomoci Africe. Díky ní vznikl i koncert Live Aid

Před 40 lety píseň Do They Know It's Christmas (Vědí, že jsou Vánoce?) trhala žebříčky hitparád. Navíc ale vydělala desítky milionů dolarů na pomoc hladovějící Africe. Skladba vznikla za pouhé dva týdny a spojilo se v ní mnoho známých popových zpěváků. Podobně vznikal i song We Are The World (My jsme svět), díky kterému se na humanitární projekty vybralo 80 milionů dolarů. Londýn/Washington 12:09 24. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Snad nejslavnější charitativní skladbu Do They Know It's Christmas z roku 1984 stvořili za pouhé dva týdny Bob Geldof a Midge Ure, a to jako reakci na sérii reportáží stanice BBC o hladomoru v Etiopii.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Díky skladbě Do They Know It's Christmas a nadšeným fanouškům z celého světa na konto humanitárních organizací v Etiopii putovalo přes 28 milionů dolarů

Text ani hudba nebyly problém, největším uměním bylo dostat více než 30 britských hudebníků na jedno místo. Geldof o tom mluvil v nedávno zveřejněném dokumentu z natáčení.

„Je tu velká parta muzikantů. Duran Duran, Wham!, Sting, Kool & the Gang, prostě všichni. Pravda je, že hodně lidí se nemůže vzájemně vystát, ale na tom vůbec nezáleží. Tohle je daleko větší než my. Je to nad jakoukoliv osobní nevraživost. A právě to je duch celé věci,“ vysvětlil Geldof.

Ve velkém nahrávacím studiu se tak poprvé sešla superskupina, později známá jako Band Aid. Díky ní a nadšeným fanouškům z celého světa na konto humanitárních organizací v Etiopii putovalo přes 28 milionů dolarů.

O rok později Geldof a Ure na projekt navázali slavným dvojkoncertem Live Aid. Díky takzvanému globálnímu jukeboxu, kde vystoupili kromě Queenů třeba také Led Zeppelin, David Bowie, Black Sabbath, Madonna nebo Mick Jagger, se i díky televiznímu přenosu, který sledovaly téměř dvě miliardy lidí, podařilo vybrat přes 280 milionů dolarů.

‚Hudba je věčná‘

Podobně jako Band Aid, i píseň We Are The World ve stejném roce sjednotila špičky světové pop music. Michael Jackson, Lionel Richie a producent Quincy Jones dali dohromady takové hvězdy jako Bob Dylan, Paul Simon, Tina Turner, Ray Charles, Stevie Wonder a spoustu dalších. Na humanitární projekty v Africe se díky singlu vybralo přes 80 milionů dolarů.

„Když je vypuštěna takováto energie, má velkou moc. Hudba je zvláštní, nemůžete si na ni sáhnout, nijak nevoní, ani nechutná, ale je věčná. Beethovenovu 5. symfonii posloucháme už 300 let a má obrovskou spirituální energii,“ popsal hudební publicista Steven Ivory.

Natáčení skladby si můžete na Netflixu připomenout novým dokumentem s názvem Nejhvězdnější noc popu, ve kterém je mimo jiné vidět nápis Ego nechte za dveřmi, který slavné interprety tehdy vítal v nahrávacím studiu.