SOUTĚŽ: Pratchett v poznámkách pod čarou. Vyhrajte posmrtně dokončený životopis oblíbeného spisovatele

Terry Pratchett patří k nejplodnějším zahraničním spisovatelům. Běžně napsal dvě, někdy i tři knihy ročně. Jednu se mu už ovšem dokončit nepodařilo, a to vlastní biografii. V roce 2015, kdy ho definitivně přemohla Alzheimerova choroba, stihl svému osobnímu asistentovi a příteli Robu Wilkinsovi nadiktovat nějakých 24 tisíc slov. Došli ale jenom do roku 1979 – dál už to bylo na Wilkinsovi. Britský spisovatel Terry Pratchett (na snímku z roku 2012) | Zdroj: Profimedia

Život v poznámkách, jak se posmrtně dokončená (zčásti auto)biografie nazývá, vyšla v českém překladu k Pratchettovým nedožitým 75. narozeninám. O knihu si můžete tento týden zahrát v pravidelné soutěži serveru iROZHLAS.cz.

Wilkins nabízí čtenářům zábavný a místy také dosti zarmucující pohled do soukromí slavného spisovatele, proložený osobními postřehy a zkušenostmi. Pratchett z knihy vychází jako člověk, který exceloval v mnoha věcech – od včelařství a výroby medoviny přes zahrádkářství po smlouvání a vytáčení lidí do běla.

Nad tím vším však převažuje obraz někoho, kdo skutečně miloval to, co dělá. Proto po něm také zůstala spousta útržků textů a nápadů. Nebylo totiž žádnou zvláštností, že se mu při dopisování jedné knihy už v hlavě líhla zápletka další.

Pravidla soutěže Přečtěte si Obecná pravidla soutěže o knihy se zpravodajským serverem iROZHLAS.cz

„Popisy ze závěru Pratchettova života jsou zpracované skvěle, ale je to velmi slzopudné čtení,“ komentuje knihu literární kritik Boris Hokr v podcastu Vlna.

Terry Pratchett během 66 let svého života napsal na sedm desítek románů. V 90. letech, před nástupem kouzelnického učně Harryho Pottera, byl komerčně nejúspěšnějším britským autorem. Na celém světě se prodalo na 85 milionů jeho knih ve 37 jazycích. Do češtiny převedl svět ležící na hřbetě želvy plující vesmírem překladatel Jan Kantůrek.

Dva z Pratchettových románů vyšly posmrtně. Nápady a nedokončené příběhy ale na výslovné přání autora zničil parní válec (jménem Lord Jericho), který přejel pevný disk z počítače, na kterém byly nahrány.

Memoár Život v poznámkách pod čarou vydalo nakladatelství Argo v českém překladu Tomáše Jeníka.

Výběr z knih Terryho Pratchetta | Foto: Tomáš Berný | Zdroj: Český rozhlas

