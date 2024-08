SOUTĚŽ: Pět let na suchu. Vyhrajte knižní pokračování Zápisníku alkoholičky

„Začalo to nenápadně – jedna, dvě skleničky večer,“ vypráví Duffková. „Pamatuju si na moment, kdy (manžel) Ondra přišel z práce, já měla nalitou skleničku, a on mi řekl: Ty piješ sama? Od té chvíle jsem začala alkohol schovávat. A to byla cesta do pekel.“

Obálka knihy Zápisník nealkoholičky | Zdroj: Motto

První na to upozornili tchán s tchýní. „Měli jsme jakési rodinné sezeni. Seděla jsem na jedné straně stolu a zbytek rodiny na druhé. Strašná situace. Cítila jsem se jako na pranýři. Všichni stojí proti vám. Navíc tahle forma nátlaku na mne vůbec nefunguje, naopak,“ zdůrazňuje autorka. To je ale příběh, který čtenáři znají už z jejího Zápisníku alkoholičky.

„Možná vás nad mou třetí knihou napadlo: Vždyť už všechno napsala. Má vůbec ještě co sdělit? Totéž běželo hlavou i mně, když jsem s odstupem času dostala nabídku pokračovat v psaní,“ přiznává Duffková s tím, že přehodnotila původní plán další knihu už nepsat.

„První kniha se zabývala závislostí, druhá popisovala vše, s čím se člověk potýká po léčbě. Co ta třetí? Ta vám odkryje zase další kousek ze mě, kousek, o němž jsem si nebyla jista, jestli je dobré ho vytáhnout na světlo. Půjde o vztahy, protože vztahy po léčbě nezačnou fungovat z hodiny na hodinu, ani z měsíce na měsíc, a mnohdy ani během roku, dvou,“ popisuje v nejnovější knize.

Jak vypadalo pět let života mladé alkoholičky odhodlané se závislostí bojovat? Byly to roky střízlivé, vypjaté i šťastné. Michaele se narodily tři děti, vyrovnávala se s úzkostmi, řešila vztahové problémy a vybudovala centrum pro léčbu závislosti Alkos, které si zakládá na individuálním přístupu ke klientům.

„Tvrzení, že se člověk změnit nemůže, je podle mě hloupost. Proměňují nás zkušenosti, vnímaní a možná přehodnocovaní životních priorit, přeskupovaní hodnot, formuje nás naše okolí, životní rytmus a možná i odborná pomoc, když je to potřeba,“ říká Duffková s tím, že věří, že i její kniha může něco změnit – třeba něčí pohled na léčbu a proces uzdravováni.

„Je to dlouhodobý́ proces, který́ nekončí završenou léčbou. Uzdravit sebe sama a ty nejdůležitější vztahy je velmi těžké, ale výsledky, i ty dílčí, stojí jednoznačně̌ za to,“ dodává.

Knihu Zápisník nealkoholičky vydalo nakladatelství Motto.

