Z operace mandlí do kómatu. Dokument Obchod se svědomím ukazuje na ‚aroganci bílých plášťů‘

„Dva roky jsme sledovali skrytými kamerami denní realitu v mnoha nemocnicích, ústavech a léčebnách. Už na přelomu roku 2016 a 2017 jsme zaměstnali infiltrátora v jednom z takových center. Po měsíci dobrovolnické práce přišel se zjištěním, že základ problému není v nedostatku etiky, ale v katastrofálním stavu personálního obsazení a nedostatku financí. Přesto jsme další dva infiltrátory poslali do dalších ústavů. Přišli s tímtéž. Mezi tím vším se ovšem ukrývá ještě něco horšího, než prostá arogance a nesrozumitelná komunikace. Jde o fatální pochybení jednotlivců, která nemocnice a jejich zřizovatelé zametají pod koberec. Manažerské a právní krytí lékařů a situací, se kterými by obyčejný člověk se svědomím nedokázal žít. Bohužel, oběti těchto příběhů své zbytky životů žít musejí. Chybí tu kdokoliv, mimo specializovaných advokátů a několika pacientských organizací, kdo by se jich zastal,“ uvádějí na stránkách České televize tvůrci pořadu Infiltrace.