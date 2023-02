Fotka není jen obrázkem, ale i reflexí člověka, který ji zachycuje, říká fotograf Těšínský

Fotil transvestity na Kubě, rasistu a alkoholika Josefa, který se odstěhoval do Ghany, exorcisty v Etiopii i guatemalské drogové gangy. Snaží se šokovat obsahem svých fotografií, přiznává ale, že je to dnes velice těžké. David Těšínský je fotograf a fotoreportér, který několikrát získal ocenění Czech Press Photo. OSOBNOST PLUS Praha 13:31 26. února 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Posledním největším projektem Těšínského je focení drogových gangů v Guatemale, kam se ve skutečnosti dostal náhodou | Foto: David Těšínský | Zdroj: Profimedia

„Každá fotka má nějakou energii, svého boha a to je součástí mé filozofie. Myšlenka nebo pointa každé fotky není vždycky jasná, líbí se mi na tom ta krása, že si z ní každý může vzít něco jiného. A já do toho dávám všechno, abych to tou svojí jakousi božskostí zachytil,“ vysvětluje Těšínský.

Nedávno vydal knihu Jiná krása, kde představuje své fotografie z poslední doby. Krásná fotka je pro něj taková, která má v sobě víc než jen obrázek a je zároveň i reflexí člověka, který ji zachycuje.

„Ačkoliv jeden moment může zachytit deset fotografů deseti různými způsoby, často tam není velký prostor pro změny. Já ale zachycuju všechny fotky prostě tak, jak to zrovna v tu chvíli cítím,“ říká.

Kontroverzní příběh rasisty z Ghany

Když během pandemie zavřely bary, ve kterých Těšínský fotil, rozhodl se odjet do africké Ghany, kde se nakonec setkal s Josefem Čechem. Ten byl před lety regulérním rasistou, měl vyvolat rvačku s Romy a odsuzoval muže, kteří chodili s černoškami.

Těšínský chtěl v Ghaně původně fotit život těžce pracujících dětí. „Pak jsme ale zašli na pivo s Josefem a on mi začal vysvětlovat, jak byl zapálený rasista, nacista… Já jsem vzal kameru a mikrofon a řekl jsem mu, ať si toho nevšímá, že ho budu točit,“ popisuje fotograf.

Z rozhovoru nakonec vznikl krátkometrážní dokument. „Teď jsou to dva roky, co Josefa sleduju. Točil jsem ho i dál v Kutné Hoře a v Praze, když se vrátil do Čech. Teď se bude vracet zpátky do Ghany,“ říká.

Původně si představoval, že dokument o Josefovi bude hlavně příběhem proměny, nakonec jde však primárně o velice kontroverzní příběh člověka, kterému se po návratu vrátily zpět kromě rasismu jiné problémy jako třeba alkoholismus.

Vraždy v Guatemale

Posledním největším projektem Těšínského je focení drogových gangů v Guatemale, kam se ve skutečnosti dostal náhodou. „Původně jsem odletěl do Mexika s tím, že poletím dál do Ameriky. Místo do Ameriky jsem ale spontánně odjel na druhou stranu, do Guatemaly. Tam jsem se spojil s novináři a začal jsem vyzvídat, jak se spojit s gangy nebo s policií, abych na to šel případně z druhé strany. Ale nikdo mi nijak zásadně nepomohl,“ popisuje Těšínský.

Začal tak obcházet různé bary a mluvit s lidmi, a tak se nakonec dostal i k policejnímu zásahu kvůli vraždě. Gangy už ale jeho aktivity sledovaly, jak se poté dozvěděl od jednoho novináře.

V Jižní Americe se Těšínský pohyboval i v souvislosti s méně nebezpečnými projekty. Odjel například do Brazílie, kde fotografoval zničené části amazonských pralesů. Přestože pralesy hoří sezónně přirozenou cestou, v jednom případě docházelo k cílenému zapalování.

„Místní farmáři vypálili během přirozených ohňů domorodcům jejich území. Udělali to tak, aby to vypadalo přirozeně, ačkoliv to bylo vypálené úmyslně,“ komentuje Těšínský.

I zapojením ekologických témat do jeho fotek se projevuje jeho aktivismus. „Cítím totožnost s touto planetou, zároveň si myslím, že když už se člověk snaží být aktivista, je dobré to dělat nějakým způsobem, kdy to není otravné. Takže já to dělám skrze fotografii,“ dodává.

