Pan učitel Lafata. Končící kanonýr bude předávat zkušenosti na českobudějovickém sportovním gymnáziu

Že fotbalový útočník David Lafata po sezoně ukončí profesionální kariéru, to už většina fanoušků ví. Ale že bude autor bezmála 200 ligových branek od příštího školního roku působit na sportovním gymnáziu v Českých Budějovicích, to už ví málokdo. České Budějovice 10:30 15. května 2018

„Určitě to pro nás bude skvělé a něco nám to dá,“ říká Tadeáš Bečvář, který na českobudějovickém Gymnáziu Česká ve sportovní třídě studuje a hraje fotbal. Právě jemu a jeho kamarádům se bude v nové sezoně věnovat fotbalový kanonýr David Lafata.

„Máme obrovskou radost z toho, že jsme se s Davidem Lafatou domluvili. My Češi bohužel asi pořád neumíme docenit legendy českého sportu. David Lafata bude pro naše studenty obrovským příkladem a věřím, že je bude díky svým zkušenostem, které získal, posouvat dál,“ říká ředitel Sekyrka.

David Lafata nastoupí do školy v říjnu. Stane se členem pedagogického sboru. Co konkrétně ho při sportovních trénincích se studenty čeká, to ještě moc netuší.

„Zatím jsme se s panem ředitelem bavili tak nějak obšírněji, ale pak s ním spolu ještě sedneme a upřesníme si to,“ říká sparťanský kanonýr.

Sám Lafata právě v této škole, která se dříve jmenovala Gymnázium olympijských nadějí, složil maturitní zkoušku. Nepřichází tedy do zcela neznámého prostředí. Vzpomněl si i na příhody ze základní školy, kdy se pod vedení učitele slávisty učili shodu podmětu s přísudkem i na větách typu: „Pomalí sparťani nedali gól.“

„To byla specialita pana učitele. Já to dělat nebudu. Ale samozřejmě budu radši, když tam budou sparťani,“ směje se Lafata.

Lafatovi studenti se na svého trenéra mohou přijít podívat i na fotbalové hřiště. Potvrdil totiž, že novou sezonu začne v Olešníku. Nemůže se dočkat až letošní sezona skončí, začne novou kapitolu svého života a zahraje si jihočeský krajský přebor.

„Dlouho jsem nehrál, tak se už těším,“ usmívá se zatím ještě sparťanský kanonýr.

V Olešníku začínal před třiceti roky jako malý šikovný fotbalista, teď se tam vrací jako velká česká fotbalová hvězda. David Lafata ale hvězdné manýry po světě určitě neposbíral.

„Hlavně budu hrát doma. Budou tam kluci, se kterými jsem třeba začínal nebo jsem si s nimi zahrál ještě v Českých Budějovicích, takže na to se těším,“ říká David Lafata, který očividně vstupuje do další životní etapy s optimismem.