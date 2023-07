Počet fotbalových fanoušků s permanentkou roste. Sparta i Slavia hlásí extrémní zájem o domácí zápasy

Už o víkendu 22. a 23. července začne nová sezona fotbalové ligy a evidentně se na ni těší fanoušci pražských „S“. Příznivci Sparty i Slavie velmi rychle vykoupili dostupné permanentní vstupenky. Na Letné zavedli čekací listinu, před pražským Edenem se stály dlouhé fronty. Praha 14:38 12. července 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Fanoušci Sparty i Slavie projevili velký zájem o permanentní vstupenky na nadcházející sezonu | Foto: Michal Růžička / MAFRA / Profimedia

Už v minulé sezoně vládla na obou stadionech výborná atmosféra, například sparťanská Letná byla v očekávání prvního titulu po devíti letech v posledních šesti zápasech vyprodaná a zájem fanoušků nevyprchal ani v létě.

Vedení klubu dokonce připravilo čekací listinu pro uchazeče o permanentky, protože kvóta devíti tisíc takových vstupenek se vyčerpala během pár minut. Proč Sparta celosezonních vstupenek nenabízí víc, vysvětluje její marketingový ředitel Kamil Veselý.

„Sparta má téměř milion fanoušků, což je zdaleka nejvíce v České republice. Naším záměrem je mít dostatek míst i pro fanoušky, kteří z jakéhokoliv důvodu nechtějí nebo nemůžou být držiteli permanentní vstupenky. Při limitu devíti tisíc prodaných permanentek, při kapacitě stadionu lehce přes osmnáct tisíc i s ohledem na potřeby klubu půjde do volného prodeje přibližně pět tisíc vstupenek. Ani tak to není mnoho,“ tvrdí Veselý.

Není se co divit, že Sparta řeší výstavbu většího stadionu. I v devatenáctitisícovém slávistickém Edenu jdou permanentky rychle na odbyt. „Jsem strašně rád, že to vyšlo. Pokoušel jsem se už v minulém roce sehnat permanentku, ale nepovedlo se mi to. Nyní jsem tady na to čekal už od půl osmé,“ říkal v klubovém videu jeden z příznivců Slavie.

Protože zájem byl až extrémní, tak se šéfovi klubu Jaroslavu Tvrdíkovi fanoušků zželelo, už ve frontě je uklidňoval, že se na všechny dostane, a nakonec představenstvo mimořádně navýšilo limit permanentek na 11 tisíc kusů.

Čím je takový vzestup zájmu způsobený, se v pořadu První dotek na Radiožurnálu Sport zamýšlel bývalý fotbalista Zdeněk Folprecht. „Je to zásluha celkové kultivace fotbalu v České republice. Snažíme se produkt stále posouvat dopředu a samozřejmě hlavními tahouny vždy budou Sparta a Slavia. Pražské kluby to dělají opravdu dobře, protože třeba fanzóny Slavie před zápasy jsou výborné,“ narážel Folprecht na fakt, že Slavia nabízí fanouškům program před zápasy už před stadionem a snaží se je zaujmout i pestrou nabídkou občerstvení.