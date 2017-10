Jarolím nominoval do Kataru nováčka Hrubého, vrací se Řezník

Trenér fotbalové reprezentace Karel Jarolím povolal na listopadové přípravné zápasy s Islandem a Katarem v Dauhá jednoho nováčka, ostravského záložníka Roberta Hrubého. Po delší době se do národního týmu vracejí obránce Radim Řezník a útočník Matěj Vydra. Praha 12:44 31. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Robert Hrubý (vpravo) v souboji s Tomášem Rosickým | Foto: Kateřina Šulová | Zdroj: ČTK

V nominaci je zatím dvacet hráčů a kouč ji ještě po víkendu plánuje dodatečně rozšířit o tři jména. Mělo by jít o stopera, krajního ofenzivního hráče a útočníka.

Tříčlenný turnaj v Dauhá bude závěrečným vystoupením reprezentace v tomto kalendářním roce. Český celek se v Dauhá utká 8. listopadu s Islandem a 11. listopadu s domácím výběrem.

Reprezentace na podzim nezvládla závěr kvalifikace mistrovství světa a nepostoupila na šampionát do Ruska. Jarolím u týmu zůstal a bude u něj působit až do léta 2020. Po neúspěšné kvalifikaci podrobil kouče ostré kritice místopředseda FAČR Roman Berbr, později si ale vše vyříkali.

"Je pravda, že ten měsíc byl hektický. Časem se ale vše zklidnilo a myslím, že i některé věci jsme si vyjasnili," uvedl Jarolím na nominační tiskové konferenci v Praze.

Kvůli zranění do nominace nemohl zařadit několik opor. Chybějí záložník Vladimír Darida, obránce Pavel Kadeřábek či útočníci Patrik Schick a Václav Kadlec. Z rodinných důvodů stejně jako minule schází i bek Theodor Gebre Selassie.

"Čtyři hráči, kteří by byli nominovaní, nám bohužel vypadli. Těch absencí máme poměrně dost. Tím pádem se otevřel prostor pro další hráče širšího kádru," řekl Jarolím.

#ceskarepre odehraje v listopadu dva duely v Dauhá. Trenér Karel Jarolím nominoval na zápasy s Islandem a Katarem tyto hráče! pic.twitter.com/yO4MD5lufL — Fotbalová repre ČR (@ceskarepre_cz) 31. října 2017

Třiadvacetiletý Hrubý si vysloužil pozvánku povedenými výkony v dresu Ostravy. Za Baník v této ligové sezoně čtyřikrát skóroval a další dva góly přidal v domácím poháru. Povedl se mu i poslední zápas na Spartě, kde byl u obou branek Slezanů.

"Rozhodli jsme se pro Roberta, protože typologicky hraje na pozici, kde nám vypadl Darida. Líbí se mi, jak pracuje ve středu hřiště a dostává se i do zakončení. To je pro hráče na této pozici důležité," uvedl Jarolím.

Vydru čeká zkouška pod hrotem

Osmadvacetiletý Řezník z týmu aktuálního ligového lídra Plzně se vrací do nominace po třech letech a na kontě má zatím jen jeden start ze září 2014. Přes rok v kádru nebyl pětadvacetiletý Vydra.

"Řezník si řekl o nominaci zlepšenými výkony v tomto ročníku," podotkl Jarolím. "Vydra oproti minulosti nastupuje na podhrotu. Sice dal góly z penalt i z trestného kopu, ale je schopný se dostat do koncovky. Chceme ho na té pozici vyzkoušet," řekl Jarolím.

Naopak v reprezentaci zřejmě skončí čtyřiatřicetiletý stoper Tomáš Sivok, který už nebyl v nominaci v podzimním závěru kvalifikace. "Myslím, že nastalo období, kdy je třeba asi dát šanci mladším," podotkl Jarolím.

Reprezentaci nyní čeká dlouhé přípravné období, další soutěžní zápasy sehraje až za rok na podzim, kdy začne Liga národů, která nahradí stávající přípravné zápasy. "Základ by měl být ve stabilizaci užšího kádru, ale uzavřená společnost to není. Když si o to někdo řekne, tak má dveře otevřené," dodal Jarolím.