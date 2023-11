Tomáš Kaberle doplnil v kladenské Síni slávy bratra a otce. ‚Obrovsky si toho vážím,‘ říká bývalý hokejista

Vyhrál mistrovství světa a nad hlavu zvedl Stanley Cup. Profesionální hokej už sice Tomáš Kaberle od roku 2016 nehraje, ale i tak se mu teď dostalo velké pocty. Je novým členem Síně slávy kladenského hokeje, ve které doplnil svého otce dvojnásobného mistra světa a bratra - dokonce pětinásobného světového šampiona. Kladno 18:41 27. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý hokejista Tomáš Kaberle s jeho synem Lukášem a majitelem kladenských Rytířů Jaromírem Jágrem při uvedení Tomáše Kaberleho do Síně slávy kladenského hokeje. | Foto: Michaela Říhová | Zdroj: Profimedia

„Jsem trochu nervózní, jako bych měl před zápasem, a to už deset let nehraju. Podal jsem si ruku se všemi legendami, moc si toho vážím. Musím poděkovat všem, kteří se toho účastnili - trenéři, vedení, Kladno i nároďák, potom všem v Kanadě i Americe,“ děkoval Tomáš Kaberle, který nakonec vhodil čestné buly a mohl se ohlídnout za svojí kariérou.

Její největší část strávil v dresu Toronta. V součtu základní části a play off odehrál v NHL přes tisíc zápasů. Když ho jednou z jeho Toronta v polovině sezony vyměnili do Bostonu, byl z toho hned Stanley Cup v týmu s Davidem Krejčím. To už měl doma zlato z mistrovství světa a bronz z olympiády. Navazoval tak na tradici otce.

„Bez rodičů by to nešlo, ale také babičky a dědečkové. Ti pomohli, když jsme na stadion chodili od šesti ráno a rodiče kvůli práci nestíhali. Určitě by to bez zázemí nešlo. Potom spoluhráči, ať už ti, se kterýma jsem tady vyrůstal, tak i v cizině. Potkal jsem spoustou skvělých hráčů a bez nich by mi to nikdy nevyšlo,“ vzpomíná Kaberle.

Hokejista Tomáš Kaberle slaví vítězství Stanleyova poháru | Foto: Fotobanka Profimedia | Zdroj: Profimedia

Do Severní Ameriky odcházel Kaberle jako dvacetiletý, zahrál si na juniorském mistrovství světa, v záložnímu týmu Toronta na farmě v St. Johns pobyl jen dva zápasy a další sezonu už se chytil šance v Torontu.

České fanoušky pak bavil na mistrovství světa nebo při výluce, kdy byl dvorním nahrávačem Jaromíra Jágra v dresu Kladna.

V jeho dresu pak zažil i sestup, kariéru zakončil v dresu brněnské Komety, kde odehrál jednu sezonu. Kromě uvedení do Síně slávy kladenského hokeje přilákala Kaberleho i oslava 50. narozenin jeho bratra Františka.

Z Kanady přijel na otočku

„Jsem tu na čtyři dny, to není moc času na to stačit vše stihnout. Ale jsem rád, že se mnou mohl jet můj syn a mohl toho tak být součástí. Taky hraje hokej, je mu jedenáct let, tak ať ví, co se kolem hokeje točí,“ směje se bývalý obránce.

A tak je tu třeba další nástupník, který v budoucnu bude hrát profesionálně hokej se jmenovkou Kaberle na zádech.

„Být tu společně s bratrem a tátou, toho si nesmírně vážím,“ říká Kaberle, který je na otočku v Česku. A jeho rodina má teď největší zastoupení v Síni slávy kladenského hokeje.

Tomáš Kaberle teď žije v Torontu, své tři děti podporuje ve sportu a manželce při pandemii koronaviru ještě relativně nedávno zase pomáhal tím, že rozvážel jídlo z její restaurace.

Tomas Kaberle delivered my parents lunch and reacted with good humour when told the family cat is named after him pic.twitter.com/vDs0rZsWhe — perkus tooth (@phtevens) April 22, 2020