Absence trenéra skokanů Bajce nebude podle asistenta komplikací. ‚Chybí nám ale sebevědomí,‘ říká

Roman Koudelka, Čestmír Kožíšek, Viktor Polášek, Filip Sakala a Radek Rýdl - to je sestava, která v sobotu vstoupí do kvalifikace závodu ve skoku na lyžích. Ještě před tím se všichni představí ve čtvrtečním večerním tréninku. Mezi ženami v nominaci nechybí Karolína Indráčková, Klára Ulrichová a Anežka Indráčková. Poslední jmenovaná je teprve patnáctiletá talentovaná závodnice. Peking 10:34 2. února 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skokanka na lyžích Karolína Indráčková | Foto: Kai Pfaffenbach | Zdroj: Reuters

„To vůbec nevím!“ smála se Indráčková, pro kterou byl fakt, že je nejmladší členkou celé české olympijské výpravy, patrně překvapením.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 U tréninku českých skokanů na lyžích byl reportér Radiožurnálu Kamil Jáša

Evidentně si nepřipouští vůbec žádné starosti. Ty má naopak trenér Vasja Bajc, cestu mu totiž zkomplikoval pozitivní výsledek tesu na koronavirus. V roli kouče tak bude v sobotu Jan Matura, který působil u reprezentace USA a Kanady. Jeho úkolem je v zatím nevydařené sezoně nalít do českých reprezentantů sebevědomí.

„Z té naší mentality pramení, že jsme pořád takoví zaskočení, furt se něčeho obáváme. Třeba Němci jsou vždy nabuzení a jdou si za tím výsledkem hlava nehlava, to nám trošku chybí, ale učíme se to a uvidíme, jak to bude fungovat,“ řekl Radiožurnálu Matura.

Na první pohled by se mohlo zdát, že absence trenéra Bajce bude velkou komplikaci. Slovinský trenér ale prozíravě už na začátku sezony rozdělil kompetence tak, že jeho roli zvládnou kolegové.

„Není tam pouze Jan, je tam také Lukáš Hláva a Jakub Jiroutek. Vím, že kluci v naší trenérské grupě musí cítit, že má každý stejnou roli. Ať něco řekne kdokoliv z nich, tak to prostě platí,“ popisuje svou strategii Bajc.

„Vasja je šéf, je to hlavní organizátor a dává povely, ale trenérské funkce tu jinak máme víceméně identické,“ říká Matura.

Český tým přiletěl do Pekingu až na poslední chvíli. Trenéři nechtěli závodníky vystavovat riziku možná nákazy. Pro muže i ženy to bude první zkušenost s národním sportovním centrem. Můstek je připravený dokonale, nikdo z českých reprezentantů ale nevstoupí do soutěží z pozice medailového favorita.