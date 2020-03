Mezinárodní olympijský výbor jednal o odložení her v Tokiu, úplně rušit je ale nechce

Mezinárodní olympijský výbor (MOV) poprvé přiznal, že kvůli pandemii koronaviru uvažuje o odložení olympijských her v Tokiu. Rozhodnutí by mělo padnout do čtyř týdnů. Úplné zrušení her ale ve hře není. Tokio 19:31 22. 3. 2020 (Aktualizováno: 19:45 22. 3. 2020) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Olympijské hry v Tokiu se mají konat od 24. července do 9. srpna a paralympijské hry od 25. srpna do 6. září. | Foto: Athit Perawongmetha | Zdroj: Reuters

„To by žádný problém nevyřešilo a nikomu by to nepomohlo. Proto není téma zrušení her na stole,“ uvedl Mezinárodní olympijský výbor po nedělním krizovém jednání své výkonné rady.

Šíření nákazy v současnosti sportovní svět takřka zastavilo a kvůli omezeným možnostem přípravy sílí hlasy žádající odložení tokijských her. Prezident MOV Thomas Bach nicméně dosud změnu termínu odmítal, i když i on v posledních dnech připustil, že MOV pracuje s různými scénáři.

Japonsko doufá, že olympijské hry přilákají množství zahraničních turistů. Jednou z uvažovaných možností je však i konání soutěží bez diváků. To by znamenalo ztrátu 800 milionů dolarů (asi 20,5 miliardy korun) za 7,8 milionu vstupenek.

Náklady pořadatelů na OH v Tokiu jsou oficiálně 12,6 miliardy dolarů (322 miliard korun). Rekordní více než tři miliardy dolarů jsou od japonských sponzorů, mezi nimiž podle Reuters vzrůstá nervozita.