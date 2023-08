Budu muset odjet víc závodů, abych zhodnotil, na jaké jsem úrovni, říká Sagan po návratu k horským kolům

Je trojnásobným mistrem světa na silničních kolech, ale s nimi teď končí a vrací se ke kolům horským. Slovák Peter Sagan kdysi začínal jako biker a teď ve druhé polovině světového šampionátu v cyklistice ve Skotsku znovu nasedl na stroje se širokými plášti. V sobotu ho čeká hlavní závod v cross country, už ve čtvrtek se ale představil v short tracku. Peebles (Skotsko) 11:08 11. srpna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Peter Sagan během tréninku na trati mistrovství světa horských kol | Foto: Michal Červený, ČTK | Zdroj: Profimedia

„Nebylo to až tak technické, bylo to velmi rychlé a na takový výkon nejsem zvyklý. Měl jsem co dělat,“ říkal Peter Sagan, který po objetí celé Tour de France v neděli vzdal silniční závod na mistrovství světa, protože byl bez šance na dobrý výsledek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Peter Sagan se chystá na závod v cross country na skotském mistrovství světa

A teď se vydal po letech zpátky na štěrk a prašné cesty. „Nejdřív budu muset odjet více závodů, abych dokázal sám ohodnotit, na jaké úrovni se vůbec nacházím. Teď se tu můžu pokusit o co nejlepší výkon, který můžu podat. Ale není to směrodatné pro další rok, protože cyklisti na horských kolech si musí celkově upravit trénink tak, aby zvládali takový náročný výkon. I když třeba na 20 minut nebo hodinu a půl, ale určitě to nemá nic společného s výkonem, který musíme my podat na Tour de France,“ tvrdí Sagan.

Horské kolo je o jiném typu výdrže, jiné technice a také i trochu jiném pohybu, což si slovenský cyklista pamatuje. „Ze silničního kola nejsem zvyklý pracovat celým tělem. Určitě to zvládám víc i po technické stránce než ostatní závodníci na horských kolech, kteří jsou vyježdění. Uvidíme v sobotu. Určitě se těším, bude to zábava. Možná nám bude pršet, tak se vrátím do starých časů – jako dítě jsem rád jezdil v blátě,“ vysvětluje Sagan, který je zvyklý spurtovat rameno na rameno. Jenže na horských kolech se spíš závodníci vinou za sebou jako had.

„Nájezd je určitě velmi důležitý, hlavně když člověk startuje zezadu, protože když už se vjíždí do lesa, tak se to většinou zablokuje a tam člověk ztratí nejvíc z celého závodu. Když má člověk výkon a zůstane někde zablokovaný, tak první letí pryč a potom se to těžko dohání. Proto bude ten start velmi důležitý, abych se probojoval co nejvíc dopředu a zároveň ušetřil nějaké síly, abych mohl ve svém tempu pokračovat i nadále.“

Kvůli tomu, že nemají žádné body v klasifikaci horských kol, bude právě Peter Sagan, ale i Mathieu van der Poel startovat z posledních míst.