Na smolnou porážku zapomeneme a soustředíme se na Německo, shodují se české basketbalistky

Ani po čtvrtfinálové prohře o bod s Maďarskem českým basketbalistkám ještě evropský šampionát v Lublani neskončil. V sobotu se totiž utkají s Německem v pavouku o 5. až 8. místo. Výhrou by Češky postoupily do nedělního utkání o celkovou 5. příčku, ale hlavně by si zajistily účast v únorové kvalifikaci na olympijské hry v Paříži. A také by tím prodloužily reprezentační kariéru kapitánce Renátě Březinové. Lublaň 15:57 23. června 2023

„Možná že kdybychom byly do šestého místa a hrály kvaldu o olympiádu, tak bych ještě chtěla hrát. Uvidíme, to je ale hodně velký sen. Je to moje poslední mistrovství Evropy, protože bůh ví, co bude za dva roky,“ hlásila kapitánka českých basketbalistek Renáta Březinová ještě před startem evropského šampionátu.

O dva týdny později je s českým týmem na dosah vysněné olympijské kvalifikaci. Tu už mohly mít české basketbalistky jistou, kdyby je rozhodčí otočeným autem neokradli o výhru ve čtvrtfinále s Maďarskem. Pět sekund před jeho koncem sudí podle videa našli údajnou teč Kateřiny Zeithammerové a přiřkli míč soupeři, který dal z následné akce vítězný koš.

„V tu chvíli jsem na hřišti sama nevěděla, jestli jsem se dotkla hráčky, nebo to byl míč. Když jsem se zpětně podívala na video, tak to podle mě nebyla teč. Rozhodčí rozhodl, tak jak rozhodl,“ prohlásila Zeithammerová.

Zatímco česká rozehrávačka prohru o jediný bod s Maďarskem oplakala hned po zápase, kdy jí musely podpírat dvě spoluhráčky, aby vůbec prošla mixzónou, tak pivotka Emma Čechová se rozplakala až v rozhovoru s novináři den po zápase. „Jsem ještě včera ani nebulela, až teď..“

Rána pro psychiku

Z emocí Čechové je poznat, jak velkou ranou pro psychiku byla čtvrteční koncovka, která přerušila český osmnáctibodový obrat. „Doháněly jsme hrozně velkou mezeru, když už si většina lidí myslela, že už to nedoženeme. Pak přijde taková kudla do zad, kdy rozhodčí špatně zapískají. Musíme na to zapomenout a už se soustředit na Německo, protože ve hře je pořád kvalifikace na olympiádu.“

Češky se sbírají z těsné prohry a Němky ve čtvrtfinále podlehly Španělsku o pětadvacet bodů. Podle asistenta trenérky Ptáčkové Petra Tremla by i pro české hráčky bylo lepší, aby do sobotního zápasu šly po jasné prohře. Takto musí trenérský tým svěřenkyně na zápas připravit hlavně mentálně.

„Naším úkolem je připravit hráčky na utkání, které rozhodne o tom, jestli budeme úspěšní a vybojujeme si místo v olympijské kvalifikaci, což by byl skvělý úspěch. Před mistrovstvím Evropy to málokdo očekával a teď k tomu máme blízko. Byla by škoda si to zkazit nějakým špatným nastavením hlavy,“ říká asistent Treml.

Utkání o účast v olympijské kvalifikaci mezi Českem a Německem začne v sobotu ve 12 hodin v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Pokud Češky vyhrají, tak by je v neděli čekal zápas o konečné páté místo na EuroBasketu. V případě prohry pro ně turnaj končí.