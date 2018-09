Kouč Djokoviće Vajda: Novak může vyhrát další grandslamy, ale měli jsme pochybnosti

Jako trenér dovedl Novaka Djokoviće k prvním velkým titulům, zažil s ním většinu úspěchů a teď je také u velkého comebacku bývalé světové jedničky. Kouč Marián Vajda se k srbskému tenistovi vrátil na jaře a od té doby se společně radují už ze druhé grandslamové trofeje. New York 7:56 10. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Marián Vajda se svým staronovým svěřencem Novakem Djokovićem | Foto: Marko Djurica | Zdroj: Reuters

Vítězstvím na US Open dorovnal Novak Djoković Samprase, před sebou má Federera a Nadala. Může se dívat tak daleko s tím, kolik mu je a jak na tom je?

Teď už můžeme sebevědomě říct, že s touhle fantastickou hrou má na to, aby vyhrál ještě pár grandslamů. Už se dotáhl na Peta Samprase (14 vyhraných grandslamů) a může se dotáhnout na Rafaela Nadala (17 titulů).

Třetí triumf na US Open, Djoković ve finále porazil del Potra Číst článek

Meta 20 grandslamů (Roger Federer) je ještě daleko, ale když se mu dobře vydaří následující sezona, může myslet na další úspěch. Vidím u něj velkou motivaci.

Jak se cítíte po vítězství Novaka na US Open?

Myslím, že všechny emoce, které jsem měl v minulosti, když jsem začínal, jdou mojí hlavou. Je to hodně emocionální, ale vím, že Novak dokáže velké věci, je to šampion. Ale když jsme začínali, měli jsme pochybnosti, jestli to dokáže, jestli může vyhrát grandslam, jak daleko se dostane.

Myslím, že po vítězství ve Wimbledonu si začal věřit, tráva mu víc seděla, je na ní šikovný. Tam dosáhl velkého úspěchu, dodalo mu to sebevědomí, aby mohl pokračovat na cestě za úspěchem na US Open. Pracovali jsme na každém detailu, pořád je schopný se zlepšovat. Už je vyzrálejší, má obrovské zkušenosti a když se mu zlepšila herní zkušenost a fyzická kondice, byla to jen otázka času.

Jaké to je pro vás? Vrátil jste se do týmu a začali jste tam, kde jste byli?

Nečekal jsem, že budeme takto spolupracovat. Dali jsme si malé cíle, nejdřív turnaj v Monte Carlu, pak v Paříži. Nikdy jsme nevěděli, jestli se shodneme. Rozešli jsme se v dobrém a rok jsem tenis příliš nesledoval, byl jsem doma s rodinou.

Pak jsem se vrátil a musel jsem zjistit, jestli si zase sedneme. Po pár měsících se to rozjelo a mně se vrátila pohoda. Byl jsem odpočinutý, mohl jsem mít jasnější cíle i myšlenky a Novak byl velmi svědomitý. Nedá se to porovnat, ale hraje velmi dobrý tenis, zase je zpět a vyhrává grandslamy.

'Štěpánek a Agassi se snažili, ale...'

Novaka Djokoviće trénovali i Radek Štěpánek s Andrem Agassim a nedopadlo to.

Novak byl v tom období, když se dostal z rekonvalescence lokte. Ještě nebyl v té správné formě a muselo být velmi těžké s ním spolupracovat v době, kdy na tom psychicky ani zdravotně nebyl úplně nejlíp.

Trenérské zkušenosti si trenér musí vybudovat. Já jsem měl štěstí, že jsem byl s Novakem 10 let, takže pro mě nebylo tak těžké naskočit. Určitě se snažili, ale nevyšlo jim to. Asi to nebylo úplně správné.

I vaše dcera Natálka před časem říkala, jak jste s Novakem propojení, že jste skoro na rodinné bázi. Vnímáte to tak pořád?

Jsme si velmi blízcí, za těch 12 let jsme si vybudovali nějaký vztah. On mě považuje za člena rodiny, je to výborný člověk a v jeho přítomnosti se cítím velmi dobře.

Přijedete s Novakem do Prahy na rozlučku Radka Štěpánka?

Jasně přijedu se podívat, to je jasné, Radek mě pozval a těším se. V roce 1987 jsem tam vyhrál Čedok Open. Když jsme byli Československo, bylo to super, cítím se tam jako doma.

Jaroslav Plasil

@JaroslavPlasil Top zážitky z #USOpen Karolína Muchová proti Mugu, Markéta Vondroušová proti Bertens, Nadal vs Thiem a povídání s koučem Marianem Vajdou. Čedok Open:) 1