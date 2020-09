Klidně do ‚bubliny‘ půjdu, prohlásil Krčmář. Začátek biatlonové sezony je zatím nejistý

„Svěťák se určitě neodjede podle daného plánu. Cestování mezi zeměmi by momentálně asi nebylo všude vhodné,“ řekl Radiožurnálu olympijský medailista Michal Krčmář.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Biatlonisté jsou ohledně začátku příští sezony v nejistotě. Více v příspěvku Jana Suchana

A ani viceprezident Mezinárodní biatlonové unie (IBU) Jiří Hamza není úplně optimistou, byť stále zůstává ve hře, že se bude postupně závodit v Kontiolahti, Östersundu, Hochfilzenu a Le Grand-Bornand. Buď s fanoušky, nebo alespoň bez nich. Kromě těchto dvou variant ale bude výkonný výbor unie zvažovat i další.

„Třetí varianta je, že se sníží cestování. Budou evropské dvojzávody nebo trojzávody na jednom místě, to vidím jako nejpravděpodobnější. Čtvrtá varianta je, že by se to celé zrušilo, ale to by se musely zrušit všechny sportovní soutěže po světě,“ podotkl Hamza.

To by pro Mezinárodní biatlonovou unii a vlastně celé biatlonové hnutí znamenalo obrovské finanční ztráty. „Točí se tam takové peníze, že IBU bude hledat nějakou cestu, jak závody uspořádat. Ostatní sporty tu cestu ukazují, třeba NHL,“ připomněl Krčmář.

Místo biatlonistek farma. Trenér Gjelland vedl své svěřenkyně na dálku, teď je zase s týmem Číst článek

Zámořská hokejová soutěž uspořádala play-off v „bublině“, tedy prostředí izolovaném od okolního světa.

„Za sebe říkám, že klidně do ‚bubliny‘ půjdu. Sedm měsíců tady trénuji, a kdyby mi měl někdo po takové době říct, že nebudu závodit, tak by to bylo na psychiku dost těžké. Myslím ale, že se to nezruší a svěťák se pojede,“ dodal český reprezentant.

Na rozdíl od juniorského poháru, který už má zrušenou celou sezonu. A až v lednu začne IBU Cup pro biatlonisty, kteří se nevešli do Světového poháru. Ten by měl mít teď o víkendu jasno o předvánočním programu, o březnových závodech včetně Nového Města se bude rozhodovat až v listopadu.

„Náš cíl samozřejmě je, aby se závod v Novém městě jel,“ ujistil šéf tamních organizátorů Hamza.