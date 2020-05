Ledecká možná změní trenéra. ‚Hledáme za Ondru náhradu,' přiznal starší Bank a řekl koho shání

Lyžařský tým okolo dvojnásobné olympijské vítězky Ester Ledecké se možná změní. Zatímco trenér Tomáš Bank spolupráci potvrdil, jeho bratr Ondřej se ještě rozmýšlí.

„Ondra už před sezonou oznámil, že by to chtěl omezit a v podstatě skončit. Teď však připustil, že by mohl ještě pokračovat, ale v omezenější míře,“ prozradil Radiožurnálu Tomáš Bank.

„Hledáme nějaký model, který by fungoval. Nebyl sice na všech závodech, byli jsme i bez něj, ale ta jeho pomoc je veliká a Ester má pak i větší jistotu,“ dodal.

Ondřej Bank totiž v týmu pracuje jako takový expert, vymýšlí nejlepší stopu, kterou se pak Ester Ledecká snaží v závodě zajet.

Požadavky na trenéra

„Doufám, že se bude moct zúčastnit co nejvíce závodů a zároveň za něj hledáme náhradu, ale nikoho zatím nemáme,“ vysvětlil Tomáš Bank a naznačil, co by měl případný nový člen týmu splňovat.

„Hledáme mladého, bývalého závodníka, který dokáže perfektně poradit tu lajnu.“ Ondřej Bank se k situaci zatím nechtěl vyjadřovat. S Ester Ledeckou se uvidí za pár týdnů, až se česká reprezentantka vrátí ze soustředění v Rakousku.

Tam je i Tomáš Bank, který zmínil důvody, proč se rozhodl ve spolupráci s Ledeckou pokračovat i v příští sezoně.

„Přesvědčila mě hlavně její výkonnost. Nás to ve Světovém poháru hrozně baví, když můžeme držet krok se špičkou. Navíc se s ní dobře pracuje, takže jsem dal před penězi přednost práci, která mě hlavně baví,“ dodal Tomáš Bank.