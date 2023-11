První dochovaný rozhlasový projev slaví sto let. Prezident Wilson v něm kritizoval izolaci USA po válce

11. listopad je Dnem válečných veteránů. Je to také den, který si Francie a další země připomínají jako Den příměří, kdy v roce 1918 skončila první světová válka. Je to ale také významné datum pro rozhlas. V roce 1923, tedy před 100 lety, přednesl tehdy už bývalý americký prezident Woodrow Wilson projev k výročí konce války. Je to pravděpodobně první dochovaný záznam politického projevu v dějinách rozhlasu. Od stálého zpravodaje Washington 12:11 11. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít 28 prezident USA Woodrow Wilson | Zdroj: Profimedia

Americké rozhlasové stanice byly aktivní už od podzimu 1920. V Československu začalo pravidelné rozhlasové vysílání v květnu 1923. Ve Spojených státech už měli v té době mnohem více zkušeností a mohli se pustit do pokusů vysílat i odjinud než ze studia.

Prvním zaznamenaným pokusem je přenos projevu exprezidenta Woodrowa Wilsona. K výročí konce Velké války mluvil tehdy už velmi nemocný Wilson ze svého domu ve Washingtonu.

Připomněl, že šťastné vzpomínky na den, kdy utichly zbraně a strašlivá válečná jatka skončila, budou ale navždy poznamenané skutečností, že se Amerika otočila zády ke svým spojencům a odmítla nést spoluzodpovědnost za světový mír.

Zbabělá izolace

Woodrow Wilson tím kritizoval, že se Spojené státy nezapojily do po válce založené Společnosti národů, která vznikla na základě Versailleské mírové konference.

Na té Wilson zastupoval Spojené státy a Versailleskou smlouvu podepsal. Jenže Kongres – tedy Sněmovna reprezentantů a hlavně tehdy Republikánskou stranu ovládaný Senát – ji odmítl ratifikovat. Spojené státy tak byly technicky vzato ve válce s Německem až do roku 1921.

Wilson ve svém projevu poukázal na to, že snaha o mezinárodní izolaci je nezodpovědná a zbabělá. Politika izolacionalismu ale v Americe převládla a trvala až do 30. let 20. století.

Woodrow Wilson vyslovil naději, že Spojené státy přijdou k rozumu a jako velký a silný národ přijmou nakonec roli globálního hráče na mezinárodním poli. Dodal, že Spojené státy mají šanci odložit své vlastní zájmy a jednat ve jménu vyšších ideálů.

Exprezident Wilson zemřel jen několik měsíců po přednesení historického poselství v únoru 1924. Jeho projev ale dal lidem naději, že je možné vybudovat lepší svět a ochránit jej.