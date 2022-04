CZ.NIC předvedl domácí kutilství. Blokování webů se má řešit zákonnou cestou, říká novinář Koubský

Postup, kdy sdružení CZ.NIC zablokovalo osm údajně dezinformačních webů bez potřebného právního rámce, je podle redaktora Deníku N Petra Koubského velice nešťastný. „Je to klasický příklad cesty do pekel, která je dlážděná dobrými úmysly,“ glosuje. „Smysl by mělo řešit to standardní cestou v rámci zákona, nikoliv soukromou iniciativou nebo domácím kutilstvím – jak to předvedl CZ.NIC.“ Praha 11:28 2. dubna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Pro mě je zásadní, aby existovala možnost odvolání a přezkumu,“ říká novinář Koubský. | Foto: Kateřina Cibulka | Zdroj: Český rozhlas

Blokování internetových stránek tímto způsobem je nešťastné právně i politicky, míní Koubský. Příště by se takové řešení mohlo zneužít k čemukoliv, varuje: „Nelíbí se mi, že se u nás takové věci dějí a myslím si, že je to opravdu nebezpečnější, než to vypadá na první pohled.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Nebezpečí nenávistných emailů a tresty za vyhrožování ve virtuálním světě - právě to okomentuje magazín Online Plus

Na návrhu zákona, který by měl napříště pomoci podobné situace řešit, se pracuje, jak řekl v rozhovoru pro portál Seznam Zprávy ministr spravedlnosti Pavel Blažek (ODS). S tím počítá i Petr Koubský:

„Podle mých informací vypracováním tohoto zákona bylo pověřeno ministerstvo vnitra. Nevím, kdy návrh vznikne a kdy se začne projednávat. Takové řešení ale nemůže a ani nemá přijít rychle. Má-li to být řešení zákonné, musí projít standardním legislativním procesem.“

Příkladem správného přístupu k blokování webů je například vytvoření seznamu Státním ústavem pro kontrolu léčiv, který označil více než tři desítky domén prodávajících nepovolená léčiva. „Je to ukázka, jak se to může a má dělat,“ říká novinář.

Koubský má za to, že na internetu se nelze pohybovat jen mezi černou a bílou – mezi situacemi, že je internet buď naprosto anarchistický, nebo naopak regulovaný jako někde v Rusku nebo Číně. „To, že se na něm mají dodržovat rozumné zákony, je úplně v pořádku.“

„Pro mě je zásadní, aby existovala možnost odvolání a přezkumu,“ dodává s tím, že pokud jde o zakázání prodeje falešné viagry, nejedná se o ohrožení svobody slova s přímými politickými důsledky.