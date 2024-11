Pokračování videohry S.T.A.L.K.E.R. vyjde tento týden. Tvůrci z Ukrajiny na něm pracovali v Praze

Čtrnáct let vyhlíželi fanoušci postapokalyptickou akční střílečku S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl. A konečně se dočkali. Čtvrtá videohra z populární série má po několika odkladech vyjít ve středu. Jak už název napovídá, podíváme se v roli stalkera do srdce Černobylu. Práce na této novince ale nebyly vůbec jednoduché, zasáhla do nich ruská válka na Ukrajině. Část vývojářů se kvůli tomu musela přesunout z Kyjeva do Prahy. Praha/Kyjev 16:06 18. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Hlavním hrdinou bude tentokrát Skif, jeden z ostřílených stalkerů. V lecčems ale bude čtvrtá videohra z této série navazovat na předchozí díly, znovu se třeba setkáme se žoldákem jménem Scar.

Příběh se opět odehrává na Ukrajině po výbuchu černobylské jaderné elektrárny v okolních, mnohdy radiací zamořených, oblastech. A stalkeři se při plnění úkolů a prozkoumávaní této Zóny, kde příroda pomalu přebírá nadvládu nad pochmurnými sovětskými stavbami, musejí vypořádat s různými anomáliemi nebo protivníky ve formě mutantů.

Z Kyjeva do Prahy

Série S.T.A.L.K.E.R. První díl S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl vyšel v roce 2007. Z tohoto světa si fanoušci poté mohli zahrát ještě také S.T.A.L.K.E.R.: Clear Sky (2008) a S.T.A.L.K.E.R.: Call of Pripyat (2009). Zatím poslední díl S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl vyjde ve středu 20. listopadu. Studio GSC Game World prodalo přes 15 milionů kopií her S.T.A.L.K.E.R.

První zmínky o novém díle postapokalyptické střílečky od ukrajinského studia GSC Game World se objevily už v létě 2010. Její vydání se ale pak několikrát posouvalo, a to i kvůli ruské válce na Ukrajině, píše agentura AFP.

Studio GSC Game World krátce po začátku konfliktu přesunulo v březnu 2022 vývoj hry z Kyjeva do Prahy. Pracovníci ve strachu opouštěli ukrajinské hlavní město. „Viděla jsem kolegu, jak nastoupil do autobusu, a posadil se na volné místo. Ale 30 vteřin před odjezdem vzal batoh a vystoupil,“ vzpomínala Galyna.

Nejprve vyrazili k západním hranicím země, a poté přes Maďarsko až do Prahy, kde nakonec zakotvili na Pankráci. Jejich odchod popisuje dokument War Game: The Making of S.T.A.L.K.E.R. 2, který je od letošního října dostupný na YouTube.

Hackerské útoky z Ruska

„Válka ovlivnila naše životy, ne tvůrčí proces,“ řekl nyní pro agenturu AFP šéf společnosti Jevgenij Grygorovyč, který se narodil jen několik dní před černobylskou katastrofou v dubnu 1986.

Zaměstnanci mají schůzky online, a takový je i velký týdenní mítink pro téměř 500 zaměstnanců. „Většina zůstala na Ukrajině, ale nemáme pocit, že bychom měli rozdělený tým,“ dodal Grygorovič. Na Ukrajině je 250 z nynějších 476 členů týmu, uvedl Forbes.

Někteří zaměstnanci studia po invazi dál pracovali na vývoji hry, část vstoupila do armády. Volodymyr Ježov, designér prvního Stalkera, padl v bojích u Bachmutu, popsal Forbes.

Studio pak při vývoji čelilo podle Grygoroviče množství ruských hackerských útoků. A vývojáři se kvůli válce na Ukrajině také rozhodli upravit některé detaily hry, nápisy v ruštině třeba přeložili do ukrajinštiny.

Hra S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl vyjde ve středu 20. listopadu pro PC a Xbox Series X/S.

Fotogalerie (7)