Zpráva z WhatsApp na Messenger? Facebook chce propojit své aplikace, hotovo může být za rok

Všechny tři aplikace sice zůstanou nadále samostatné a budou mít tři odlišné ikony, budou ale vzájemně kompatibilní. To znamená, že například uživatelé Facebook Messengeru budou moct psát nebo posílat videa někomu, kdo má pouze WhatsApp.

Zprávy tak budou přecházet z jedné aplikace do druhé. To v současnosti přitom není možné, protože zmíněná trojice nemá žádný společný základ a každá funguje nezávisle.

Bezpečnostní riziko?

Podle The New York Times jsou práce na tomto plánu na počátku. Hotovo by mohlo být někdy koncem tohoto nebo začátkem příštího roku.

Jak upozorňuje BBC, pro Facebook bude propojení Messengeru, WhatsAppu a Instagramu jednodušší. Jeho klienti se snadněji dostanou k zákazníkům v různých aplikacích a Facebook také nebude muset nové prvky vyvíjet třikrát, ale pouze jednou.

Propojí se také zároveň databáze uživatelů, což ale může zvlášť ve světle nedávných skandálů Facebooku znamenat bezpečnostní riziko.

WhatsApp a Instagram do teď fungovaly do značné míry samostatně. Zuckerbergův plán propojení je podle The New York Times jedním z důvodů, proč z firmy nedávno odešli zakladatelé těchto dvou platforem.