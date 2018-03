Ráj pro tučňáky. Vědci objevili v Antarktidě kolonii, čítající jeden a půl miliónu ptáků

Tučňáky kroužkové vědci našli na ostrově ve Weddellově moři, který je téměř nepřístupný, a proto je zřídkakdy navštěvován. Mezinárodní tým se rozhodl oblast blíže prozkoumat po zhlédnutí satelitních snímků ostrova pořízených dronem, které kolonii zachycovaly.

Vědci porovnávali současné snímky se satelitními fotografiemi z roku 1959 a usoudili, že se jedná o stabilní kolonii. Naproti tomu kolonie stejného druhu tučňáků na západ od Antrarktidy jsou na ústupu, a to především kvůli změnám klimatu a lidské činnosti, která je v této oblasti patrná.

Previously Unknown "Supercolony" of more than 1,500,000 Adelie Penguins Discovered in Antarctica. Ref: https://t.co/4ZCe2oXdhi pic.twitter.com/Bi2CnB41U3