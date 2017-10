Stropnický za tím nešel, nenašli jsme kandidáta na prezidenta s šancí na výhru, říká Vondráček z ANO

„Nenašli jsme kandidáta na prezidenta, který by měl opravdu šanci vyhrát,“ řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus poslanec a kandidát ANO na předsedu sněmovny Radek Vondráček. Hnutí podle něho nechtělo stavět někoho jen do počtu. Jako o možném kandidátovi ANO se původně mluvilo o současném ministru obrany Martinu Stropnickém. Podle Vondráčka ale o kandidaturu neprojevil dostatečný zájem. Rozhovor Praha 16:30 25. října 2017 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Kandidát hnutí ANO na post předsedy sněmovny Radek Vondráček | Foto: Zdeněk Němec / MAFRA / Profimedia | Zdroj: Fotobanka Profimedia

V jaké fázi jsou povolební vyjednávání?

Setkáním s Piráty uzavřeme vstupní kolečko, kdy jsme se po volbách sešli a zkusili najít gentlemanskou dohodu.

A proč se s Piráty nesejde přímo pan Babiš?

To bohužel nevím. Domlouvalo se to včera večer, na schůzce budu já a pan Vokřál (primátor Brna – pozn. red.).

Neměl by být ale pan předseda Babiš přítomen?

Doufám, že to nebude větší problém. Agenda je především sněmovní. Tak proto doufám, že kolegové nebudou mít problém, že to projednají s místopředsedou sněmovny.

Co vzešlo z včerejšího večerního jednání s ODS?

My jsme věděli předem základní postoje našeho vyjednávacího partnera, takže jsme se soustředili na sněmovní témata. ODS přišla s konkrétní představou, co se týče předsedy sněmovny, to pro nás byla trochu novinka. Tématu jsme se krátce dotkli.

Když tedy občanští demokraté v úterý přišli s požadavkem postu předsedy sněmovny pro svého šéfa Petra Fialu, jak jste na to reagovali?

Asi očekávaně. Na rozdíl od volebních výsledků v předchozích letech je naše vítězství zřejmé, s odstupem, dalšímu pelotonu jsme utekli o tři délky. Vzhledem k dominantnímu vítězství ve volbách považujeme za logické i demokratické, aby post předsedy sněmovny mělo hnutí ANO.

Jakou máte zatím vyjednanou podporu vy jako možný předseda sněmovny?

První schůzka, která to řešila, byla s ODS. Ty ostatní se uskutečnily ještě předtím, než jsme měli možnost si o tom promluvit s ostatními. Já jsem v médiích zaregistroval, že předseda SPD Tomio Okamura uvedl, že bude respektovat výsledek voleb. Hlasy SPD tím pádem patří kandidátovi hnutí ANO. Dnes se budeme domlouvat s Piráty, pan předseda Bartoš také řekl, že chce respektovat výsledek voleb. Navíc uvedl, že mám jako osoba zkušenosti s vedením sněmovny a že by Pirátská strana měla také podpořit moji kandidaturu. Bude ale lepší si to říct osobně.

Je někdo, s kým do vlády určitě nevstoupíte?

Na toto téma jsme se ještě nebavili.

Je vyloučena možnost koalice nebo vládní podpory, kdy by bylo hnutí ANO ve vládě a vládu by podporovala KČSM a SPD?

Uvidíme, jak dopadnou jednání s ostatními stranami. To je pro nás teď prioritní. Spolupráci s SDP a komunisty vyloučil i pan předseda Babiš.

Toleranci nebo podpoře se ale nebráníte.

Hledáme řešení. Je jich víc, takže budeme postupovat od těch, které jsou přijatelnější, k těm složitějším.

Andrej Babiš v úterý řekl, že hnutí ANO vlastního kandidáta na prezidenta nepostaví. Proč?

Dosud se nám nepodařilo najít kandidáta, u kterého by byla opravdu vysoká šance na úspěch, o kterém bychom si reálně mysleli, že můžeme mít vlastního prezidenta.

Martin Stropnický není takovým kandidátem?

Martin Stropnický zvažoval kandidaturu, ale nakonec ten signál nevyslal, nepadla dohoda u nás ve vedení hnutí.

Takže Martin Stropnický neprojevil dostatečný zájem o to kandidovat na prezidenta?

Alespoň, pokud mám ty správné informace, tak to je ta hlavní příčina. Nešel za tím dál.

Není to tak, že když hnutí ANO nepostaví vlastního kandidáta na prezidenta, zvýší se tím šance Miloši Zemanovi?

Samozřejmě že by pro nás bylo úplně nejlepší, kdybychom měli svého vlastního kandidáta, který by vyhrál. V tuto chvíli ho ale nemáme. Než dát někoho do počtu, tak je lepší nepostavit vlastního kandidáta.

Berete to i jako součást povolebního vyjednávání vůči Zemanovi, že nepostavíte vlastního kandidáta na prezidenta?

Ať to tak beru, nebo neberu, tak nám to tak vyšlo, že máme dvoje (sněmovní a prezidentské - pozn. red.) volby a vyjednávání o vládě, takže je to součástí. Zkrátka musíme se na to dívat v širším kontextu. Pokud se rychle nedohodneme na nějaké vládní koalici nebo podpoře menšinové vlády, tak nám do toho mohou vstoupit prezidentské volby.