Do Česka dorazila vůbec první vakcína proti rýmě a kašli. Očkování je pro seniory, dávka se ale hradí

Rýma, kašel nebo i zánět dolních dýchacích cest. To všechno jsou časté projevy takzvaných RS virů. Závažné můžou být především pro děti nebo seniory. Právě pro lidi nad 60 let je v České republice dostupná vůbec první schválená vakcína, kterou se můžou proti RS virům očkovat. Výrobce vakcíny společnost GSK potvrdila, že jednodávková vakcína Arexvy už je v České republice u distributorů. V blízké době by se měla přesunout k praktikům.

Praha 9:17 11. srpna 2023