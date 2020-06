Světová zdravotnická organizace: Letos by mohly být stovky milionů dávek vakcíny proti koronaviru

Světová zdravotnická organizace (WHO) věří, že se už letos vyrobí stovky milionů dávek vakcíny proti koronaviru, do konce příštího roku pak dvě miliardy. V Ženevě to ve čtvrtek podle agentury Reuters řekla hlavní vědecká pracovnice WHO Soumya Swaminathanová. O nalezení očkovací látky nyní usiluje řada firem po celém světě a více než deset z nich už může dělat testy na lidech. Ženeva 14:57 18. června 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Světová zdravotnická organizace (WHO) věří, že se už letos vyrobí stovky milionů dávek vakcíny proti koronaviru, do konce příštího roku pak dvě miliardy (ilustrační foto) | Foto: Denis Balibouse | Zdroj: Reuters

Vzhledem k pozitivnímu očekávání se WHO již zabývá tím, jaké skupiny lidí by vakcínu měly dostat jako první.

Přednostně přijdou zřejmě na řadu zdravotníci, lidé, kteří jsou kvůli svému věku nebo zdravotnímu stavu zvláště zranitelní, a také osoby, které žijí v místech, kde se koronavirus může snadno šířit, ať už jde o pečovatelské domovy, nebo věznice.

Swaminathanová ve čtvrtek uvedla, že je sice optimistická, pokud jde o vývoj vakcíny, ale zároveň podotkla, že jde o složitý proces s mnoha neznámými. Poznamenala také, že data, která má k dispozici, neukazují na to, že by koronavirus zmutoval tak, aby to ovlivnilo vážnost nemoci covid-19, kterou způsobuje.