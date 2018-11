Průzkum: Většina Čechů věří, že Babišův syn skončil v zahraničí, aby nemohl vypovídat

Většina Čechů věří, že premiér Andrej Babiš (ANO) se snaží, aby jeho blízcí nevypovídali v kauze Čapí hnízdo. Téměř polovina lidí to zároveň považuje za závažnou informaci. Vyplývá to z průzkumu agentury Median. Syn Andreje Babiše řekl serveru Seznam Zprávy, že premiér chtěl, aby kvůli kauze zmizel z Česka. Premiér a jeho dvě dospělé děti čelí v kauze obvinění z dotačního podvodu. Praha 20:56 14. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Výzkum agentury Median k vnímání aktuálního vývoje okolo kauzy Čapí hnízdo se uskutečnil 13. a 14.11. 2018 na vzorku 1015 respondentů | Zdroj: Median

Syn premiéra Andrej Babiš mladší v rozhovoru s redaktory Seznam Zprávy uvedl, že ho spolupracovníci jeho otce drželi kvůli kauze Čapí hnízdo na ukrajinském poloostrovu Krym, anektovaném Ruskem. Údajně mu vyhrožovali, že pokud nepojede dobrovolně, skončí v psychiatrické léčebně.

To není Sarajevo, to je puč Palermo, řekl Babiš k reportáži o synovi. Dění označil za veřejný lynč Číst článek

Babiš následně médiím řekl, že jeho syn sice na Krymu byl, ale nebyl nikým unesen. Uvedl také, že jeho dospělý syn i dospělá dcera jsou psychicky nemocní. Z účastníků průzkumu Medianu 57 procent věří tomu, že premiér se snaží, aby jeho blízcí nevypovídali na policii. Také 54 procent lidí věří, že Babišův syn skončil v cizině právě proto, aby nemohl vypovídat.

Více než polovina dotázaných důvěřuje celkově obsahu rozhovoru Babišova syna s novináři. Přesně 50 procent lidí také vyjádřilo důvěru v informaci, že Andrej Babiš mladší v souvislosti s farmou Čapí hnízdo podepisoval dokumenty, aniž věděl, co podepisuje. To sdělil Babišův syn serveru Seznam Zprávy dodatečně e-mailem.

Kauza Čapí hnízdo: obě Babišovy děti tvrdí, že jsou duševně nemocné. Vyšetřovatelé jim to nevěří Číst článek

„Častěji to jsou samozřejmě voliči opozičních stran, častěji to jsou mladší a vzdělanější lidé a lidé z velkoměst, ale je to třeba i 40 procent levicových voličů, kteří považují ty informace za závažné a důvěřují jim,“ říká pro Radiožurnál Daniel Prokop ze společnosti Median.

„Zajímavé zjištění je, že díky té velké medializaci se ta informace dostala prakticky ke všem lidem. Třeba ty nové zprávy nezaregistrovalo kolem 10 procent populace,“ dodává pro Radiožurnál.

Jednotlivým informacím z reportáže Seznam Zprávy nedůvěřuje pouze menší část účastníků průzkumu - v rozpětí od sedmi do 26 procent. Větší důvěru v informace z reportáže mají častěji voliči sněmovních opozičních stran. Z voličů vládní ČSSD a také KSČM, která vládu podporuje, považuje nové informace ke kauze Čapí hnízdo za důvěryhodné a závažné asi 40 procent.

Policie chtěla kvůli Čapímu hnízdu obvinit i úředníky dotačního úřadu. Nestihla to Číst článek

Informacím věří i část voličů hnutí ANO, které premiér vede. Zprávy jsou důvěryhodné pro osm procent z pevných voličů ANO a pro 27 procent z váhajících voličů ANO. Opozice vyzvala Babiše kvůli vyjádření jeho syna k odstoupení z funkce premiéra, což Babiš odmítl.

„Zajímavé je to, že Andreji Babišovi a jeho zdůvodnění té kauzy důvěřuje 80 procent pevných voličů ANO, ale pouze asi polovina váhajících voličů ANO. Ono i v minulosti díky té kauze ANO ztratilo některé voliče, ale bylo schopno si je vynahradit získáním některých levicových voličů, takže se dá očekávat, že i teď přijde o část voličů, ale bude se snažit je nahradit jinou voličskou skupinou,“ říká dál Prokop.

Rozhovor s Babišovým synem zveřejnil server Seznam Zprávy v pondělí. Průzkum k názoru veřejnosti na informace z rozhovoru prováděla agentura Median v úterý a ve středu. Zúčastnilo se ho 1015 obyvatel Česka ve věku 18 a více let.

Výzkum agentury Median k vnímání aktuálního vývoje okolo kauzy Čapí hnízdo se uskutečnil 13. a 14.11. 2018 na vzorku 1015 respondentů | Zdroj: Median