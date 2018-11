Měl jsem z toho pocit manipulace, říká náměstek ústavu duševního zdraví k reportáži o Babišovu synovi

Dokumentace Dity Protopopové v Národním ústavu duševního zdraví je v pořádku po etické i právní stránce, ale situace, kdy se o Andreje Babiše mladšího staral manžel lékařky, je neobyklá, jak řekl pro Český rozhlas Plus Jiří Horáček, náměstek pro vědu a výzkum v ústavu duševního zdraví. Z reportáže Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka měl pocit manipulace. O přítomnosti Babiše mladšího v ústavu Horáček mluvit nemohl kvůli lékařskému tajemství. Praha 21:45 14. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jiří Horáček, psychiatr, výzkumník v oblasti neurověd | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Reportáž Sabiny Slonkové a Jiřího Kubíka, kterou zveřejnil server Seznam Zprávy, Jiří Horáček prý viděl. Důležitá je podle něj otázky veřejného zájmu a etiky. „Já jsem z toho měl pocit manipulace,“ řekl pro Český rozhlas Plus.

Národní ústav duševního zdraví: Protopopová nijak nepochybila, o střet zájmů nešlo Číst článek

„Nebyla to jenom manipulace, ale spíš otázka, jestli takový záznam vůbec použít, natočený skrytou kamerou. Ten problém spočívá v tom, že člověk, který je nějakým způsobem nemocný, ať už tělesně, nebo duševně, má skutečně trošku sníženou obranyschopnost proti tomu, aby neřekl něco, co by spontánně sám neřekl,“ dodal.

Horáček vysvětlil, že v etice dochází ke konfliktu mezi chováním, které je správné z hlediska norem, a chováním, které pomůže světu a „navýšení dobra“ v něm. Domnívá se, že tento konflikt řešila i novinářka Sabina Slonková. „Já bych se určitě rozhodl jinak,“ uvedl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

10 důkazů kauzy Čapí hnízdo: Babišovy e-maily, dohled na staveništi, report banky i platba za akcie Číst článek

Dita Protopopová je podle Horáčka v ústavu, kde pracuje na pětinový úvazek, vnímána jako osoba s vysokou morální integritou a „šikovná psychiatrička“. Zabývá se celým spektrem psychických poruch od úzkostných poruch přes psychózy, mezi které patří i schizofrenie, až po kognitivní poruchy.

Dokumentaci prověřili

Dokumentaci Protopopové podle slov Horáčka ústav důkladně prověřil. „My jsme nenašli žádnou zprávu, která by byla v nesouladu ani s lékařskou etikou, ani s právem,“ uvedl Horáček. Konkrétně na etiku prý v Národním ústavu duševního zdraví (NÚDZ) kladou velmi vysoké nároky.

To není Sarajevo, to je puč Palermo, řekl Babiš k reportáži o synovi. Dění označil za veřejný lynč Číst článek

„Kdyby někdo napsal zprávu, která není pravdivá a která neodpovídá stavu nějakého pacienta, který trpí ať už tělesnou, nebo duševní nemocí, to poznáte podle té dokumentace,“ vysvětlil pro Český rozhlas Plus. „To si dovolím tvrdit se 100% jistotou,“ dodal.

Navíc potvrzuje platnost tvrzení, že pacient musí o vypracován zprávy o svém stavu pro policii sám požádat, nebo s tím souhlasit. „Je to obecně platný fakt, lékař může psát zprávu pro policii o svém pacientovi pouze v případě, že s tím tento pacient souhlasí, nebo si to vyžádá od toho lékaře. Neexistuje jiná situace,“ řekl Horáček.

Filip: Informace od Babiše mladšího pro mě nejsou relevantní, byly získány nelegálně Číst článek

Náměstek kritizuje postup, kdy se o pacienta staral manžel lékařky, která napsala zprávu o jeho zdravotním stavu.

„Když jsem to slyšel poprvé, tak jsem musel pozdvihnout obočí. Samozřejmě to hodnotím negativně. To, že by se partner ošetřujícího lékaře staral o pacienta, je velmi neobvyklé, až bych řekl kuriózní věc,“ uvedl. Škála profesních selhání je však podle něj široká a NÚDZ situaci od úterý „permanentně“ řeší.

Důvěra pacientů

Spíš než o poškození dobrého jména jde podle Horáčka o principiální problém. „To není o tom, že to na nás hází špatné světlo a že nám chodí e-maily, že my tady zavíráme pacienty, posíláme je na Krym, že opět je zneužívána psychiatrie a takové věci. Ten dopad je principiálnější a spočívá v tom, že psychiatrie je založená na důvěře těch pacientů. Ten pacient mně musí věřit, abych ho vůbec mohl léčit, abych mu mohl pomoct,“ dodal.

Udělali si normálně výlet na ryby, říká k cestě na Krym exspolupracovník Protopopova Číst článek

„Obvinění ze střetu zájmů je problém, který jsme prověřovali a u žádného z pacientů, zdůrazňuji plurál, kterým se paní doktorka Protopopová věnovala, jsme nezjistili žádný střet zájmů,“ uvedl Horáček s tím, že Dita Protopopová, která vedla kandidátku hnutí ANO do zastupitelstva v Praze 8 v letošních komunálních volbách, tak činila až po období, kdy léčila tyto pacienty v ústavu.

„Jinými slovy, žádný pacient v NÚDZu nebyl nikdy léčen za jiným účelem, než aby byl léčen a bylo mu pomoženo,“ zakončil Horáček.