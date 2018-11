Policie chtěla kvůli Čapímu hnízdu obvinit i úředníky dotačního úřadu. Nestihla to

Obviněných v kauze Čapí hnízdo mohlo být více. Policie totiž řešila, zda společně s Andrejem Babišem, jeho rodinou a spolupracovníky nestíhat také úředníky, kteří dotaci areálu přidělili. K dispozici přitom měli dva posudky, podle nichž Čapí hnízdo 50 milionů z evropských peněz nemělo získat. Detektivové ale nakonec dospěli k závěru, že případný zločin úředníků dotačního úřadu je již promlčen. Exkluzivně Praha 6:00 14. listopadu 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nadhodnocený projekt, nejasný žadatel Posudky upozornily ROP Střední Čechy na rizika projektu Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: koláž iRozhlas.cz

Podle detektivů se zaměstnanci dotačního úřadu ROP Střední Čechy posvěcením dotace mohli dopustit porušování povinností při správě cizího majetku. „K tomuto policejní orgán vedly skutečnosti zjištěné v rámci prověřování, týkající se hodnoticího a schvalovacího procesu žádosti o dotaci, kterou podala Farma Čapí hnízdo,“ uvádí policie v usnesení o zahájení trestního stíhání, s nímž se seznámil server iROZHLAS.cz.

Kriminalisté zmiňují především dva odborné posudky, které si středočeský dotační úřad před rozhodnutím o dotaci objednal. Oba poukázaly na řadu nesrovnalostí v žádosti společnosti Farma Čapí hnízdo a ani jeden schválení dotace nedoporučil (server iROZHLAS.cz o nich informoval už v únoru, získal je s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím. Prostudovat si je můžete ZDE). Úředníci přesto dotaci pro Čapí hnízdo schválili.

Policie však ve svém usnesení konstatuje, že pokud se úředníci dopustili trestného činu, je již promlčený. „Vzhledem k tomu, že se pracovníkům ROP nepodařilo prokázat případné úmyslné jednání, přicházela v úvahu pouze mírnější právní kvalifikace. V tomto případě je však nutno konstatovat, že již uplynula pětiletá promlčecí lhůta,“ vysvětlují vyšetřovatelé.

Kauza Čapí hnízdo 2006 — začátek přestavby

Přestavba statku Dvůr Semtín u rybníka Slavnič na Benešovsku na konferenční centrum Čapí hnízdo začala v roce 2006.

O projekt se později začala zajímat média. V říjnu 2013 Babiš řekl týdeníku Respekt: „S Čapím hnízdem nemám nic společného... Nevím, komu to patří.“

Okolnosti získání dotace začala v lednu 2016 vyšetřovat policie, vyšetřování okolností poskytnutí dotace zahájil i Evropský úřad proti podvodům (OLAF).

Počátkem května úřad ROP Střední Čechy vyzval firmu Imoba, aby dotaci do 30 dnů dobrovolně vrátila. Později Imobě lhůtu prodloužil do 29. června. Imoba 21. června souhlasila s vrácením dotace, dohodu poté schválil výbor ROP Střední Čechy, který dotaci přidělil. Imoba vrátila padesátimilionovou dotaci, většina peněz skončí ve státním rozpočtu, část dostane kraj.

Podle advokáta Jaroslava Ortmana zaměstnance dotačního úřadu zachránil právě fakt, že policie u nich nezjistila úmyslné jednání. „Dospěla k závěru, že tam nejsou důkazy o tom, že to chtěli udělat úmyslně. Tudíž jde o opomenutí, kde je úplně jiná sazba, a ta je promlčená. V případě úmyslu je tam promlčecí doba deseti let, ale u nedbalosti je to jen pět,“ vysvětlil pro iROZHLAS.cz Ortman.

„Nebyl prokázán přínos“



Experti nicméně dodnes trvají na tom, že dotačních 50 milionů Čapí hnízdo získat nemělo. První posudek vypracovala znalkyně Ivana Havlíková. Jak v usnesení upozorňuje policie, k projektu se vyjádřila kriticky. Nelíbilo se jí například, že stavbu řídí společnost Imoba z koncernu Agrofert, ale o dotaci žádá Farma Čapí hnízdo.

Řada stavebních prvků se navíc Havlíkové zdála nadhodnocená. „Závěrem uvedla, že se sice jedná o rozsáhlý a finančně velmi náročný projekt, který by jistě úspěšně sloužil k prezentaci investora a pořádání jeho firemních akcí, dle jejího názoru ale nebyl prokázán přínos projektu pro celý region a efektivní využití finančních prostředků,“ interpretuje zjištění Havlíkové usnesení o zahájení trestního stíhání.

Když si ji policisté pozvali k výslechu, řekla jim, že již v době vzniku posudku „se hovořilo o tom, že majitelem má být pan Babiš a jeho rodina.“

Serveru iROZHLAS.cz minulý týden potvrdila, že za svými zjištěními si stojí. „Psala jsem to v závěru, podle mého zjištění nemělo Čapí hnízdo nárok na dotaci. Trvám na tom,“ uvedla.

‚Platí, co jsem napsal…‘

Žádost o dotaci pro Čapí hnízdo kritizoval i další posudek experta Karla Mojžíšíka. Podle detektivů poukázal na zkreslenou finanční rozvahu: „Konstatoval značně nadhodnocené, až nereálné příjmy, jako například příjmy z pronájmu restaurace, z reklamy, a současně zcela chybějící údaje o některých nákladových položkách.“

A i on své pochybnosti zopakoval u výslechu. „Já k tomu nesmím nic říkat, probíhá vyšetřování, byl jsem na policii. Ale platí, co jsem napsal do posudku,“ řekl serveru iROZHLAS.cz Mojžíšek.

‚…bylo akceptováno četné prohlášení‘

Vyšetřovatelé kauzy vyslýchali i zainteresované úředníky a úřednice. Jedna z nich například policistům přiznala, že posuzovala pouze formální stránku žádosti.

„V hodnocení bylo akceptováno čestné prohlášení žadatele a dále již nezkoumali propojenost podniků jednak z časových důvodů a jednak, že to metodika nevyžadovala,“ shrnuli vyšetřovatelé její výpověď ve sdělení obvinění.

Tehdejší šéf úřadu ROP Marek Kupsa před policisty argumentoval, že posudky měly pouze doporučující charakter, hodnotitelé je pouze mohli zohlednit. „Uvedl, že ani neví, zda se členové výboru seznámili s kompletním projektem a všemi dokumenty k projektu,“ píše se v obvinění.

Finální podpis pro získání dotace přidělil tehdejší středočeský hejtman Petr Bendl z ODS. Vyšetřovatelům řekl, že se nikdy se snahou ovlivnit schvalování projektů nesetkal, kritické posudky na adresu Čapího hnízda prý nezaznamenal a s Babišem dotaci neřešil.

„Hodnoticí proces byl v kompetenci pracovníků úřadu regionální rady a ti odpovídali za veškerou přípravu projektů. Výbor pak neměl žádnou povinnost doporučení přezkoumávat, naopak musel doporučené projekty schválit.“

Když se server iROZHLAS.cz pokoušel sehnat hodnotitele projektu letos v lednu, nepovedlo se mu to. „Skutečnosti uvedené v externích posudcích byly zohledněny v rámci bodového hodnocení projektu. Bližší informace k průběhu hodnocení tohoto projektu a rozsah a způsob zajištění doplňujících informací vám nemůžeme sdělit, neboť oba hodnotitelé již na Úřadě Regionální rady nepracují,“ řekl tehdy serveru iROZHLAS.cz současný ředitel úřadu Kamil Munia.

V aktuální reakci odmítl, že by při schvalování dotace úředníci porušili zákon. „To, že by při hodnocení žádosti o poskytnutí dotace týkající se projektu ‚Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo‘ došlo ze strany Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy k porušení zákonů, zásadně odmítáme,“ napsal serveru iROZHLAS.cz současný šéf středočeského dotačního úřadu.

Zdůraznil také, že žádná kontrola projektu Čapí hnízdo nezjistila, že úřad pochybil.

Babiš: Proč tu dotaci ROP přidělil…

Babiš minulý týden na dotaz Radiožurnálu odmítl důkazní situaci v kauze rozebírat. „Čapí hnízdo rozhodně nebudu komentovat. Děkuji,“ řekl premiér. Redakce se jeho reakci snažila získat od předminulého týdne.

OLAF k dotaci pro Čapí hnízdo „To, že by při hodnocení žádosti o poskytnutí dotace týkající se projektu 'Multifunkční kongresový areál Čapí hnízdo' došlo ze strany Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy k porušení zákonů, zásadně odmítáme. Žádná z kontrol provedených u tohoto projektu nikdy nekonstatovala, že by Úřad Regionální rady při hodnocení žádosti o poskytnutí dotace k tomuto projektu jakýmkoliv způsobem pochybil,“ napsali inspektoři do závěrečné zprávy OLAF.

„Aktivistický iROZHLAS nebudu komentovat. Všichni bývalí zaměstnanci Mafry akorát žijí v nějaké mstě, takže je pozdravujte,“ dodal Babiš bez dalšího upřesnění v reakci pro Radiožurnál.

Holding Agrofert, do jehož majetku v současnosti farma Čapí hnízdo spadá, jakékoliv porušení zákona popírá. „Ve věci farmy Čapí hnízdo stále probíhá vyšetřování a z toho důvodu nebudeme celou věc nijak komentovat. Trváme na tom, že vše proběhlo dle zákona, a věříme, že ke stejnému závěru dojde i celé vyšetřování,“ reagoval pro iROZHLAS.cz Jan Pavlů z oddělení komunikace holdingu Agrofert. Konkrétní otázky k jednotlivým důkazům nechal bez odpovědi.

Samotný Andrej Babiš přitom v rámci své veřejné obhajoby letos v lednu prohlásil: „Bylo by dobré, kdyby se konečně někdo zeptal ROP, proč tu dotaci přidělil.“