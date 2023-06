ANO o smlouvě s USA nepochybovalo, Černochová ji ale měla lépe vysvětlovat, říká poslanec Růžička

O osudu obranné smlouvy DCA se Spojenými státy bylo ve Sněmovně prakticky rozhodnuto poté, co hnutí ANO oznámilo, že bude většinově hlasovat pro. „Uvědomujeme si důležitost této smlouvy, takže jsme ji podpořili. Přestože jsme o ní v rámci klubu dlouho hovořili a projednávali sporné body,“ říká poslanec hnutí ANO Pavel Růžička. Interview Plus Praha 0:10 30. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) podepsala česko-americkou smlouvu o obranné spolupráci (DCA) v minulém týdnu | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

„Problém je, že paní ministryně obrany Jana Černochová (ODS) občanům nevysvětlila podstatu té smlouvy a začali se na tom živit dezinformátoři. Každý si to začal vysvětlovat tak, jak chtěl,“ kritizuje.

Růžička také připouští, že ministryně a její tým poslancům ANO záležitosti kolem smlouvy dostatečně vysvětlili: „Neměli jsme pochybnosti. Nemůžeme všechno zpochybňovat a znevěrohodňovat. Informace byly jednoznačné a shodli jsme se na tom, že pro nás je to dostačující.“

Někteří poslanci se v souvislosti se smlouvou obávají ztráty suverenity, proti jejímu přijetí hlasovali poslanci SPD i tři členové klubu ANO. Podle Růžičky jde o jejich odpovědnost a zdůrazňuje, že například s pobytem cizích vojsk na našem území stále musí souhlasit Parlament.

Lepší komunikace ze strany ministerstva by prý mohla zabránit vzniku různých dezinformací, pokud jde ale o samotné vyjednávání, byl manévrovací prostor české strany velmi omezený. „Ale můžu spravedlivě říct, že se paní ministryni podařily vyjednat věci, které jsou v některých ohledech lepší než třeba ve smlouvě se Slovenskem,“ připouští.

Proč kupovat F-35?

Růžička zároveň podotýká, že základní kostra celé smlouvy je pro všechny státy stejná a liší se jen v detailech. Souhlasí také s americkým velvyslancem Bijanem Sabetem, že smlouva má velký symbolický význam jako potvrzení vzájemné spolupráce.

Diplomat také rezolutně odmítl, že by smlouva zakládala možnost trvalého pobytu amerických vojáků v Česku nebo výstavbu základen.

„Jak řekl i náš předseda Andrej Babiš, naše hnutí by v žádném případě nepodpořilo dokument, který by znamenal přítomnost cizích vojsk na našem území. Máme smlouvu, ale věřím, že vojensko-politická situace v Evropě a v Česku bude taková, že se nebude muset naplňovat,“ dodává poslanec. Výjimkou by prý mohla být výcviková mise ve Vyškově.

Ministerstvo obrany Růžička kritizuje za to, že neaktualizuje Koncepci výstavby Armády ČR, přestože se mluví o nákupu tanků Leopard 2 nebo stíhaček F-35.

„Nezpochybňujeme kvalitu F-35, ale ptáme se, zda je Česko potřebuje. Každý typ letadla má své výhody, nevýhody a plní nějaké úkoly. Například Gripen byl vybírán podle toho, aby mohl přistávat na zpevněných komunikacích, což F-35 neumí. Ptáme se, proč nyní chceme odejít od gripenů, když své úkoly plnily na 150 procent,“ tvrdí.

Poukazuje i na to, že například Slovensko jde cestou nákupu starších stíhaček F-16 nebo že nákup F-35 s sebou přinese i další náklady na přestavbu základen. „Armáda řekla, že je to nejlepší letadlo, ale cítíme, že po odborné stránce to kulhá. Je jasné, že je zde politické zadání, aby to byla F-35 a armáda se podle toho zařídila,“ uzavírá Růžička.

