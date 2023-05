Věřím, že Česko bude mít po roce 2035 i nadzvukové letouny páté generace, plánuje generálmajor Čepelka

Jak je daleko dodávka vrtulníků ze Spojených států?

Plán s přelomem května června je stále aktuální. My si připravujeme plán na to, že vrtulníky dorazí v první polovině června letošního roku. Poté na nich budou provedeny vojenské zkoušky tak, abychom mohli na přelomu července až srpna zahájit intenzivní letecký výcvik našich posádek.

Teď se staví v Náměšti nad Oslavou speciální výcvikové centrum. Bude tam i letecký simulátor...

Ano, říkáte to správně. Státní podnik Lom Praha dokončil výstavbu centra pro simulovaný výcvik a budeme tam mít dva simulátory na typy Viper a Venom. V první fázi budeme mít simulátor na Vipera, právě z toho důvodu, že první přijdou vrtulníky Viper. Tak aby kluci, kteří na nich začnou létat, měli přípravu na leteckém simulátoru.

Už je jasné, kteří vojáci budou na nových vrtulnících létat?

Určitě. Vybrali jsme ty nejlepší vojáky, nejlepší piloty a samozřejmě perspektivní kluky, kteří mají zájem dlouhodobě působit v prostředí Armády České republiky a kteří mají předpoklady tento typ létat.

Takže máme vybranou skupinu lidí, která se již vrátila z prvotního výcviku ze Spojených států, bude pokračovat ve výcviku v České republice a následně bude trénovat naše mladší piloty.

Kolik dorazí do Česka nových vrtulníků v první zásilce?

Na přelomu měsíce května a června dorazí dva vrtulníky systému H1. To jsou Vipery. Následně dorazí v průběhu letních měsíců další dva Vipery a v průběhu letošního roku budeme mít v České republice osm, maximálně 10 vrtulníků systému H1 a v první třetině příštího roku očekáváme zbývající dodávky.

Znamená to, že ostatní vrtulníky budou okamžitě vyřazeny, nebo plánujete souběh se stávajícími vrtulníky ruské výroby?

V Náměšti provozujeme dva základní typy ruské výroby, to jsou vrtulníky Mi-24 a Mi-35 a to je právě ta letecká technika, která bude nahrazována systémem H1. Takže bitevní vrtulníky Mi-24 už jsou postupně vyřazovány a s přísunem dalších vrtulníku systému H1 bude vyřazen i zbytek těchto strojů.

Vrtulníky modernizované Mi-171Š budeme nadále provozovat. Ty zabezpečují zejména přepravní kapacitu pro Armádu České republiky a s těmito nadále počítáme.

Vrtulník MI-171Š | Zdroj: 22. základna vrtulníkového letectva Náměšť nad Oslavou

Zodpovědný přístup

Narazila jsem ohledně zakázky pro chrudimské výsadkáře na požadavek armády, aby nová lehká útočná vozidla měla možnost být přepravována ve vojenských vrtulnících Chinook. Má armáda o tyto vrtulníky taky zájem?

Armáda plánuje dlouhodobě dopředu a vrtulníky Chinook by byly výbornou alternativou do budoucna, která by nahradila vrtulníky Mi-171Š. Pod tyto vrtulníky opravdu můžeme pověsit i lehké útočné vozidlo a to jsou záměry a plány armády, aby k tomuto kroku v budoucnu mohlo dojít. Neříkáme, že to budou přesně Chinooky, nicméně bude to podobná platforma, která si i s takovýmito vozidly poradí.

V odborné komunitě se mluví o tom, že není v tuto chvíli žádný jiný větší vrtulník, nebo jiná alternativa podobného dopravního vrtulníku. Na výběr tedy asi moc nemáte?

Jestli bychom se chtěli bavit o konkrétních typech, tak určitě ještě nějaké další by byly. Ale pravda je ta, že Chinook je pro nás v současné době variantou číslo jedna.

Kdy budete řešit zakázku na nákup dopravních vrtulníků?

To se všechno bude odvíjet od toho, jak dlouho budeme schopni udržovat v provozu vrtulník Mi-171Š. My musíme ke krokům, co se týče obměny letecké techniky, přistupovat velmi zodpovědně. Nedisponujeme neomezeným zdrojovým rámcem finančních prostředků.

A pakliže jsme modernizovali vrtulníky Mi-171Š, tak by bylo chybou je okamžitě vyřadit a nahradit jinými stroji. Takže pracujeme uvážlivě a chtěli bychom zhruba na přelomu roku 2030 a dál, aby k této změně došlo. Nicméně celý projekt se začne připravovat zhruba 2025 až 2026.

Modernizace hrazená darem

Prvních 12 by mělo tedy přijít v harmonogramu, jak jste naznačil. Co darované vrtulníky?

Ano, těch prvních 12 by mělo být tady nejpozději zhruba v první třetině příštího roku. A máme dalších osm vrtulníků systému H1, z toho šest Viperů, dva Venomy, tak abychom v cílovém stavu a mohly disponovat 20 vrtulníky. Konkrétně 10 útočných, 10 víceúčelových.

Tyto vrtulníky my chceme zmodernizovat na stejnou úroveň, jako bude těch původních 12. A od podpisu smlouvy do dvou let nejpozději by tady tyto vrtulníky měly být. Takže já počítám, že se nám podaří zdárně zavést prvních 12 kusů, vyučit na nich piloty a postupně je doplňovat o dalších osm.

Máte představu, kolik bude ta modernizace stát?

Přesnou kalkulaci zatím nemáme, nicméně předpokládáme, že veškerá modernizace bude hrazena z darů, také z finančního daru, který Česká republika dostala za podporu Ukrajiny a tam bychom chtěli ty finanční prostředky, které nám Spojené státy darovali, využít právě ve prospěch modernizace vrtulníků systému H1.

Takže počítáte, že by to nemělo přesáhnout dar Spojených států na modernizaci armády, které Česko dostalo od Spojených států?

Zatím nepočítáme, že by Česká republika na to dávala ze svého finanční prostředky. Plán je takový, že se modernizace bude hradit z daru, který jsme obdrželi. (Cca 7 miliard korun, poznámka redakce)

Modernizace proběhne ve Spojených státech, nebo to dostane zakázkou státní podnik Lom Praha?

To bude předmětem dalších jednání. Zatím je plánováno, že by modernizace probíhala ve Spojených státech, možná i se zapojením našich odborníků, tak daleko ještě nejsme. Důležité pro nás jako pro armádu je, že vrtulníky budou opravdu na velmi vysoké úrovni s velmi vysokými schopnosti, zejména palebné podpory, a budou na stejné úrovni jako původních 12.

Máte informace o tom, jak daleko jsou jednání o pořízení nových nadzvukových letounů?

Velmi intenzivně pracuje mezirezortní vyjednávací tým, v čele kterého stojí vrchní ředitelka sekce ekonomické paní Blanka Cupáková. Na přelomu srpna a září by měla mít připravenou zprávu, která by koncem září měla přijít na vládu. V té by mělo být opravdu detailně popsáno, co by Českou republiku čekalo v případě pořízení letounů páté generace.

Já pevně věřím, že budeme součástí velkého celku NATO, který bude disponovat těmito letouny páté generace. A jsem přesvědčen, že pro Česko jako pro stát a samozřejmě pro NATO bude určitě důležité, abychom s pátou generací mohli počítat i u nás někdy po roce 2035.

Už v tuto chvíli víte, jaké modifikace stíhaček F-35 byste chtěli? Některé mají třeba vertikální start, některé jsou dvojmístné, některé jsou jednomístné. Máte v tuto chvíli už představu, co by vlastně armáda potřebovala?

Tak my máme představu jasnou, co bychom potřebovali, víme, jaké letouny bychom chtěli. Nicméně já si myslím, že první, kdo s tím bude seznámen, bude vláda.

Já bych tady nechtěl dopředu dávat technické detaily a specifikace jednotlivých letounů, které bychom měli pořizovat. Ale co můžu říct, je, že se nechceme odklánět od standardů, které jsou s těmito letouny v rámci NATO.

A nechtěli bychom se odklánět od států naší velikosti, státy, které mají schopnosti, podobné jako my a určitě nebudeme vymýšlet nějakou národní cestu.

Provoz gripenů

Takto se zdá, že Armáda České republiky v tuto chvíli nakupuje hlavně ze Spojených států. Máte možnost se rozhlížet i jinde? Jsou i alternativy?

Alternativ je samozřejmě mnoho. My jsme dlouhodobě pořizovali výzbroj z Izraele nebo z evropských zemí. V případě pořízení vrtulníků systému H1 jsme také neoslovovali pouze Spojené státy, ale diskutovali jsme s mnoha jinými partnery. Dopadlo to tak, že se vybraly vrtulníky ze Spojených států systému H1. Já jsem za to rád.

Pokud se budeme bavit o letounu páté generace, což je budoucnost letectva NATO, tak tam mnoho dalších alternativ není. Pokud se nechceme dívat od nás na východ, tak jsou dvě platformy F-22 a F-35. V roce 2030 by jich mělo nad územím Evropy létat více než 600.

Já si myslím, že je velmi důležité, abychom do té společnosti, která bude disponovat letouny páté generace, patřili, abychom byli součástí pevného celku a abychom schopnosti sdíleli se státy, které budou užívat letouny páté generace.

Zaznamenala jsem zprávy, že dochází k jednáním o prodloužení provozování gripenů. Jak jsou jednání daleko?

Nejsem součástí vyjednávacího týmu, nicméně mohu potvrdit, že jednání probíhají. My máme smlouvu do roku 2027, můžeme využít následnou opci, jestli se podaří vyjednat i další prodloužení nebo jakýkoliv další způsob, abychom letouny JAS-39 Gripen, mohli provozovat do té doby, než budeme mít letouny F-35.

S letouny JAS-39 Gripen jsme spokojeni, plní nám všechno to, co v současné době požadujeme. Jsem přesvědčen, že F-35, letouny páté generace, budou navazovat a určitě najdeme model, který zabezpečí střežení vzdušného prostoru České republiky a plnění všech našich závazků nejprve s letouny JAS-39 Gripen a potom, po následném postupném přechodu na letouny páté generace, i s letouny F-35.

MIG-21 a JAS-39 Gripen | Foto: Ministerstvo obrany ČR

Favoritem je Embraer

Jakou připravujete akvizici pro ministerstvo obrany v nejbližší době? Nákupy transportních letounů?

Tato otázka je velmi aktuální a my bychom chtěli doplnit kapacity transportního letectva pořízením středních transportních letounů. Jsou to letouny, o kterých se v současné době hovoří. Jsou tři.

Jeden z nich je C-390 (Embraer, poznámka redakce) a druhý byl A-400 (Airbus, poznámka redakce) a třetí byl C-130 Herkules (Lockheed Martin, poznámka redakce). My samozřejmě máme náš plán, víme, kam bychom chtěli transportní kapacity posouvat a z našeho pohledu považujeme za velmi důležité, abychom dva letouny, které v současné době chceme pořídit, tady byly co nejdříve.

A to budou které?

Já předpokládám, že by to mohl být letoun C-390.

Jaká bude cena?

Já nejsem schopen přesně říci, kolik ten letoun bude stát. Nejsem zodpovědný za akviziční proces. Jako velitel vzdušných sil preferuji, abychom tady měli letoun této kategorie a aby byl využíván jak pro občany České republiky v případě krizí po celém světě, tak zejména pro armádu a pro plnění vojenských úkolů, které v současné době nejsme schopni našimi silami plnit.

To znamená, že tento letoun je dvojnásobně trojnásobně větší? Zkuste popsat oproti současné CASE?

Letoun už disponuje proudovými motory, doletí na podstatně větší vzdálenosti. Vejde se do něj už i technika pozemních sil. Měli jsme naloženého Pandura, měli jsme tam i další vybavení, takže i přepravní kapacita jak osob, tak materiálu je výrazně vyšší, než zabezpečujeme letounem CASA.

Pokud budeme plnit přepravní úkoly tímto větším letounem, tak potom budeme moc smysluplně optimálně využívat letouny CASA na ty úkoly, na které byly pořizovány.

Mluvil jste o tom, že tento letoun je pro vás favoritem. V jaké fázi to je v tuto chvíli na ministerstvu obrany?

V současné době probíhá dokončování specifikací, připomínkových řízení ke specifikaci na střední transportní letoun a já předpokládám, že v nejbližších dnech bude tato specifikace podstoupena na akviziční pracoviště.

Kabina letounu Embraer C-390 Millenium | Foto: Petr Bušta | Zdroj: Český rozhlas

Víte už v tuto chvíli, jestli se to bude kupovat na přímo, anebo formou otevřeného výběrového řízení?

O formě zadání bude rozhodovat vrchní ředitel sekce vyzbrojování.

Proč je vaším favoritem zrovna letoun C-390? Co z těch vojenských specifikací podporuje nákup právě tohoto stroje?

My samozřejmě musíme zvažovat mnoho okolností. Jedna z nich je velikost letounu, druhá z nich jsou samozřejmě s provozem spojené náklady. Musíme zvažovat infrastrukturu, kterou máme v České republice.

Pokud vyhodnotíme všechny důležité okolnosti, které nějakým způsobem ovlivňují pořízení takového druhu letecké techniky, tak potom nám nějakým způsobem asi může vycházet letoun přesně této kategorie, jako je Embraer C-390.

Hraje v tom roli i to, že se část letounu vyrábí v Čechách ve spolupráci s Aero Vodochody?

Pro mě jako pro velitele vzdušných sil toto není zásadní otázka, nicméně samozřejmě rozumím, že pro celý resort a pro Českou republiku je toto určitě oblast, která je velmi důležitá.

Kdy předpokládáte, že by mohlo dojít k pořízení, kdybyste ho chtěli mít ve výzbroji?

Já bych byl moc rád, kdyby se podařilo buď v roce 2024, nejpozději v roce 2025, minimálně jeden letoun této kategorie pořídit.