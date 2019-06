‚Skutek se nestal.‘ Aktéři kauzy Čapí hnízdo v čele s Babišem požadují zastavení trestního stíhání

Aktéři kauzy Čapí hnízdo v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) se snaží v poslední moment zvrátit běh celého případu. Jak zjistil server iROZHLAS.cz, část z nich požaduje zastavení trestního stíhání. Další žádosti přitom mají na stůl dozorujícího státního zástupce Jaroslava Šarocha teprve dorazit. Ten nyní rozhoduje, zda - na návrh vyšetřovatelů - podá na šestici obviněných obžalobu. Původní zpráva Praha 6:00 3. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Část obviněných využila svého práva na obhajobu a vznesla návrh na zastavení trestního stíhání. O všech návrzích bude státním zástupcem rozhodnuto v souvislosti s rozhodnutím týkajícím se podání obžaloby, nebo vyřízením věci jinak,“ reagoval na dotaz serveru iROZHLAS.cz mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala.

‚V trestním stíhání premiéra problém nevidím.‘ Klíčové výroky Jermanové z rozhovoru pro Radiožurnál Číst článek

Aktuálně státní zastupitelství podle něj žádost eviduje u dvou z celkem šesti stíhaných. O koho přesně jde, ale neupřesnil. Vedle Babiše čelí obvinění z dotačního podvodu také jeho manželka Monika, dcera z prvního manželství Adriana Bobeková, bývalí manažeři Farmy Čapí hnízdo Josef Nenadál a Jana Mayerová a také Babišův švagr Martin Herodes.

Počet žádostí adresovaných dozorujícímu státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi ale nejspíš ještě vzroste, jak vyplývá z vyjádření advokáta Michaela Bartončíka: „Něco jsme už podali a budeme ještě podávat další návrhy na zastavení trestního stíhání.“

Jak argumentoval a zda má v ruce nové, dosud neznámé důkazy, které by podezření z dotačního podvodu vyvracely, nechtěl říct. „To v žádném případě nebudu komentovat. Pouze tu procesní situaci vám mohu potvrdit,“ řekl.

Sám Babiš se k celé věci odmítl vyjádřit. „Já s vámi nebudu mluvit,“ reagoval premiér na dotaz iROZHLAS.cz, jestli může říct, na čem jeho obhájce žádost o zastavení trestního stíhání staví. „Vy jste redakce, která totálně nenávidí Babiše,“ dodal pouze.

Obhájce: Skutek se nestal

Mezi prvními, kdo zastavení stíhání navrhoval, je advokát Zdeněk Odehnal. Ten v citlivém případu kolem středočeské usedlosti zastupuje bývalého šéfa představenstva Farmy Čapí hnízdo a někdejšího manažera Agrofertu Josefa Nenadála.

„Návrh na zastavení stíhání jsem za klienta podal při skončení vyšetřování přímo a následně písemně odůvodnil,“ přiblížil pro iROZHLAS.cz. „Smysl návrhu je ten, že je nepochybné, že se nestal skutek, pro který je klient stíhán,“ shrnul, co do dokumentu napsal.

Podobně se k případu staví také advokátka Katarína Janisková, obhájkyně Babišova švagra Martina Herodese: „Garantuji vám, že můj klient hodlá využít veškerých možných dostupných prostředků ke své obhajobě.“

Poslední z obviněných Jana Mayerová na dotazy zaslané e-mailem dosud nereagovala. Policie v kauze Čapí hnízdo ještě stíhá Andreje Babiše mladšího, toho však státní zástupce vydělil k samostatnému projednání. Vyšetřovatelům se totiž syna premiéra dosud nepodařilo vyslechnout.

Změna taktiky

Z nynějšího postupu obhájců je zjevné, že jde o novou taktiku. Původně se snažili znevěrohodnit státního zástupce Jaroslava Šarocha, který má případ na starosti.

Většina obviněných si u Vrchního státního zastupitelství v Praze stěžovala, že je podjatý. Loni v únoru ale stížnost bez vysvětlení vzali zpět. Šaroch krátce potom rozhodl o stížnostech na zahájení trestního stíhání. V případě prvního místopředsedy hnutí ANO Jaroslava Faltýnka a dalších třech manažerů společnosti ZZN Pelhřimov, která farmu dříve vlastnila, stíhání zastavil.

10 důkazů kauzy Čapí hnízdo: Babišovy e-maily, dohled na staveništi, report banky i platba za akcie Číst článek

Podle Filipa Ščerby, vedoucího katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, je nynější žádost o zastavení trestního stíhání standardní součást obhajoby. „Ze strany obhajoby je to naprosto běžný úkon. Obhajoba velmi často - už třeba od samého začátku stíhání - namítá, že to stíhání nemá být vůbec vedeno a setrvává v tom celou dobu vyšetřování,“ řekl.

„Takže si po vyšetřování prostudují spis a obhajoba si to vyhodnotí tak, že jsou zde důvody k zastavení stíhání. Není to nic neobvyklého, je to jedna z typických fází. V tuto chvíli má už policejní orgán za to, že bylo obsaženo vše potřebné v rámci vyšetřování, takže je to chvíle pro to, aby obhajoba učinila takovýto návrh, pokud chce,“ doplnil Ščerba.

Jaké argumenty obvinění na svou obranu aktuálně používají, není zřejmé. Jelikož na případ platí informační embargo, není ani jasné, zda a případně jak se změnila důkazní situace od doby, kdy vyšetřovatel kauzy Pavel Nevtípil aktéry Čapího hnízda obvinil. Tehdy server iROZHLAS.cz popsal desetičlánkový důkazní řetězec, na němž obvinění stálo. Především vychází z interní zprávy banky a ekonomického posudku vypracovaného pro policii.

Údajný dotační podvod

Policie řešila údajný podvod s padesátimilionovou dotací Evropské unie na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo déle než tři roky. Babiš, který čelí obvinění od října 2017, dlouhodobě odmítá, že by se kolem farmy dělo cokoliv nezákonného.

Státní zástupce podává obžalobu tehdy, jestliže výsledky policejního vyšetřování dostatečně odůvodňují postavení obviněného člověka před soud. Namísto podání obžaloby může za určitých podmínek, které stanoví trestní řád, stíhání zastavit či přerušit, nebo rozhodnout o postoupení věci jinému – třeba přestupkovému – orgánu.

Stíhání státní zástupce zastaví mimo jiné tehdy, jestliže skutek není trestným činem nebo není prokázáno, že jej spáchal obviněný. Dalším důvodem k zastavení stíhání je jeho nepřípustnost - stíhat nelze třeba zemřelého nebo člověka, kterého v daném stíhání omilostnil či amnestoval prezident.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila Agrofertu. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele. V létě 2008 získala evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu neměla nárok. Po několika letech se společnost vrátila pod Agrofert.

Kauza Čapí hnízdo

2006 — začátek přestavby Přestavba statku Dvůr Semtín u rybníka Slavnič na Benešovsku na konferenční centrum Čapí hnízdo začala v roce 2006.

Společnost Farma Čapí hnízdo, tehdy ještě pod názvem ZZN AGRO Pelhřimov, patřila do přelomu let 2007 a 2008 do holdingu Agrofert Andreje Babiše. V prosinci 2007 se firma přeměnila na akciovou společnost s akciemi na majitele.

2008 — dotace V létě 2008 získala padesátimilionovou evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky. Farma byla dokončena a otevřena v červnu 2010. V médiích byla spojována s Babišem, který ale vlastnictví odmítal. Společnost Farma Čapí hnízdo zanikla v červnu 2014 poté, co zákon zakázal anonymní akcie na majitele. Sloučila se s firmou Imoba, která spravuje nemovitosti Agrofertu.

Čapí hnízdo | Foto: Michaela Danelová / Český rozhlas Dotaci 50 milionů korun na projekt Čapí hnízdo schválil výbor Regionální rady ROP Střední Čechy v srpnu 2008.

2013 — kauza Čapí hnízdo O projekt se později začala zajímat média. V říjnu 2013 Babiš řekl týdeníku Respekt: „S Čapím hnízdem nemám nic společného... Nevím, komu to patří.“

V té době Babišovo hnutí ANO mířilo za úspěchem ve volbách do sněmovny, který mu otevřel cestu do vlády. Babiš dodal, že firmě půjčil 400 milionů Kč a má tam pronajatu jednu budovu.

2016 — OLAF Okolnosti získání dotace začala v lednu 2016 vyšetřovat policie, vyšetřování okolností poskytnutí dotace zahájil i Evropský úřad proti podvodům (OLAF).

Babiš, který byl od ledna 2014 ministrem financí, v březnu 2016 řekl, že zná jméno vlastníka Čapího hnízda z doby žádosti o dotaci, nechce ho ale prozradit. O 20 dní později na mimořádné schůzi sněmovny řekl, že farmu tehdy vlastnily jeho dvě děti a bratr partnerky (nyní manželky).

2017 — vydání Babiše a Faltýnka V srpnu 2017 policie zaslala do sněmovny žádost o vydání Babiše a místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka v souvislosti s kauzou dotací.

V září Poslanecká sněmovna Babiše s Faltýnkem vydala, v říjnu je a dalších devět lidí policie obvinila. Společně s nimi si usnesení o zahájení trestního stíhání převzali Babišova dnešní manželka Monika Babišová a její bratr Martin Herodes, Babišova dcera Adriana Bobeková, Andrej Babiš mladší, tehdejší jihlavská politička a exmanažerka Jana Mayerová a Josef Nenadál. Babišova rodina podle policie pomáhala krýt jeho vliv na Farmu Čapí hnízdo, Mayerová údajně zfalšovanou žádost o dotaci podepsala a Nenadál působil ve Farmě Čapí hnízdo a Mayerovou zplnomocňoval k některým podpisům.

Faltýnek a další tři manažeři působili ve firmách, kterým patřila Farma Čapí hnízdo před schválením dotace. Podle policie umožnili Babišovým blízkým firmu převzít.

Skupinu policie obvinila z dotačního podvodu a z poškození finančních zájmů Evropské unie, Babiš je ohrožen pěti až deseti lety vězení.

V říjnu 2017 hnutí ANO vyhrálo volby a se zvolením získali Babiš a Faltýnek znovu imunitu. Sněmovna na novou policejní žádost oba opět vydala.

Státní zástupce poté rozhodl o pokračování trestního stíhání Babiše, který je od 6. prosince 2017 předsedou vlády, a Faltýnka.

2018 — konec kauzy pro Faltýnka Letos v květnu státní zástupce zamítl Babišovu stížnost proti obvinění, stíhání Faltýnka a dalších tří osob, členů představenstva společností ZZN Pelhřimov a Farma Čapí hnízdo, zrušil.

Andrej Babiš (ANO) | Foto: Michaela Danelová / Český rozhlas V prosinci 2017 uzavřel své vyšetřování OLAF. Podle později zveřejněné zprávy byly podány při žádosti o dotaci nepravdivé informace. Babiš dříve řekl, že Agrofert kvůli vyšetřování OLAF podal stížnost k evropskému ombudsmanovi a k Soudnímu dvoru EU.

Počátkem května úřad ROP Střední Čechy vyzval firmu Imoba, aby dotaci do 30 dnů dobrovolně vrátila. Později Imobě lhůtu prodloužil do 29. června. Imoba 21. června souhlasila s vrácením dotace, dohodu poté schválil výbor ROP Střední Čechy, který dotaci přidělil. Imoba vrátila padesátimilionovou dotaci, většina peněz skončí ve státním rozpočtu, část dostane kraj.

2019 — ukončení vyšetřování Na konci března policie ukončila vyšetřování celého případu a vyloučila z něj premiérova syna Andreje Babiše mladšího. Ten žije ve Švýcarsku a české policii se ho nepodařilo vyslechnout. „Mohlo by to zpomalovat zbylou část řízení,“ zdůvodnil krok mluvčí Městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.

Obhájci obviněných se na začátku dubna ohradili proti možným únikům z vyšetřování případu. Pokud by se zveřejněné informace potvrdily, vzniklo podle nich podezření ze zneužití pravomoci úřední osoby. Apelovali proto, aby se věc „neprodleně“ prověřila. Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) to ovšem na dotaz serveru iROZHLAS.cz odmítla s tím, že stížnost obhájců je neodůvodněná.

V polovině dubna vyšetřovatelé navrhli českého premiéra i další obviněné s výjimkou Babišova syna obžalovat. Spis doručili státnímu zástupci Jaroslavu Šarochovi, který bude o obžalobě rozhodovat.