Brno opravuje prostor před nádražím. U Letma vznikne pěší zóna, zmizí zábradlí a parkovací místa

Je to zpravidla první místo, které lidé při příjezdu do Brna vlakem vidí. Přestupním uzlem tramvají před hlavním nádražím projdou desetitisíce lidí denně. Prostranství je často kritizované za to, že je na něm příliš mnoho zábradlí a není pro chodce přívětivé. V březnu začala rekonstrukce, která to má změnit.

5. března 2023