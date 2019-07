Veselý z ČSSD: Ústavní žaloba na prezidenta je profesně nezvládnutá. Nemůžeme ji podpořit

Ústavu porušuje prezident Miloš Zeman, ale premiér Andrej Babiš z hnutí ANO má veškeré pravomoci a ústavní možnosti, jak ho donutit, aby tak nečinil. „Měli jsme být daleko tvrdší vůči panu premiérovi,“ řekl v úterý ve Dvaceti minutách Radiožurnálu místopředseda ČSSD a poslanec Ondřej Veselý. Žalobu na prezidenta ale přesto sociální demokracie nepodpoří, podle Veselého je v ní mnoho nesmyslných bodů. Praha 22:48 30. července 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ondřej Veselý, ČSSD | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

V politické historii Česka nebyl podle Veselého premiér, který by nedokázal zajistit, aby fungovala Ústava. Na rozdíl od Andreje Babiše, jenž je podle něj nejslabší premiér, co tu byl.

„Premiér se prezidenta bojí. Důvody nás mohou napadnout, ale byly by to jenom spekulace. To, že znervózňuje, je vidět v tom, že najednou obrací a snaží se to hodit na sociální demokracii,“ konstatuje.

Podle opozičních politiků a politologů je ale slabá i sociální demokracie, která ustupuje a není schopná si prosadit své. „Je otázka, co se považuje za slabost,“ brání se Veselý.

ČSSD je podle něj stranou s jasně nastavenými demokratickými postupy a nerozhoduje ze dne na den. Zároveň přiznává, že sociální demokraté mají část viny například v tom, že fabulovali s různými termíny, které nebyly nikým potvrzené.

„Druhá věc, která mě trápí, je, že jsme měli být daleko tvrdší vůči panu premiérovi,“ říká s tím, že jediné, čemu Babiš rozumí, je síla, a tu mu ukázal Miloš Zeman.

Žaloba na prezidenta

I podle Veselého prezident Zeman porušuje Ústavu, ČSSD ale podle něj žalobu podpořit nemůže.

„Vzhledem k tomu, že je tam řada bodů, které jsou podle nás nesmysl, tak ji podpořit nemůžeme,“ upozorňuje s tím, že je podle něj profesně a právně nezvládnutá.

Pokud by součástí návrhu žaloby bylo pouze jednání kolem ministra kultury, tak by se nezdráhal hlasovat. „Ústavní žaloba ale byla nastavená nakonec velmi nešťastně, a projevilo se to i v tom, že ji nepodpořili naši senátoři,“ zdůvodňuje.