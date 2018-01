Dolínek končí jako předseda dozorčí rady pražského dopravního podniku. Nahradí ho zastupitel Kaucký

Poslanec a náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD) skončil ve funkci předsedy dozorčí rady dopravního podniku hlavního města (DPP). V radě jej nahradil pražský zastupitel Lukáš Kaucký (ČSSD). Sdělila to ve středu mluvčí DPP Aneta Řehková. Praha 18:16 10. ledna 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Poslanec a náměstek pražské primátorky Petr Dolínek (ČSSD). | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Důvodem Dolínkova odstoupení je jeho zvolení poslancem. Dozorčí rada má 15 členů, kteří jsou voleni na čtyři roky. Kdo Dolínka ve funkci předsedy nahradí, rozhodou hlasováním členové dozorčí rady. DPP je největší městskou firmou a zaměstnává asi 11 000 lidí.

Členové rady jsou voleni a odvoláváni valnou hromadou DPP, kterou je rada hlavního města. Část členů dozorčí rady tvoří zástupci zaměstnanců. Člen dozorčí rady dostává odměnu 25 000 korun měsíčně, místopředseda o dvě tisícovky více a předseda 29 000 korun měsíčně.

Kaucký je pražským zastupitelem od roku 2010. Nyní je předsedou zastupitelského klubu ČSSD, na konci loňského roku v čele klubu nahradil zastupitele Karla Březinu. V minulém volebním období působil Kaucký jako náměstek na ministerstvu zahraničních věcí. Loni byl v parlamentních volbách dvojkou pražské kandidátky ČSSD. Do sněmovny se ale nedostal, poslancem se stal z pražských sociálních demokratů jen Dolínek.

Dolínek stanul v čele dozorčí rady DPP po volbách v roce 2014. „Poté, co jsem byl zvolen poslancem, jsem se po dohodě s kolegy a paní primátorkou rozhodl, že dokončím svůj mandát na magistrátu. Z časových důvodů by ale nebylo zodpovědné zůstat předsedou dozorčí rady. Je to mé vlastní rozhodnutí,“ uvedl Dolínek.

Vlastníkem DPP je hlavní město, které jeho provoz dotuje ze svého rozpočtu. V rozpočtu města byla pro letošní rok schválena takzvaná kompenzace pro podnik zhruba 13,7 miliardy korun.