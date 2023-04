Do evropských voleb půjde STAN samostatně. Jako lídr by se mi líbil Farský, prozradil Rakušan

Přestože jsou volby do Evropského parlamentu až za více než rok, jednotlivé strany už začínají ladit podobu kandidátek. Vládní hnutí STAN na spolupráci s TOP 09 nenaváže a do eurovoleb půjde samo. „Není plánovaná žádná koalice,“ řekl pro iROZHLAS.cz předseda Vít Rakušan. A doplnil, že by byl rád, kdyby STAN do voleb v květnu 2024 vedl místopředseda hnutí a bývalý poslanec Jan Farský. Praha 5:00 15. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Předseda STAN Vít Rakušan (vlevo) a místopředseda hnutí Jan Farský | Zdroj: Koláž iROZHLAS

V minulých eurovolbách v roce 2019 kandidoval STAN dohromady s TOP 09, Zelenými a dalšími menšími stranami. Získali 11,65 % hlasů, skončili čtvrtí a mají tři europoslanecké mandáty – pro Luďka Niedermayera (TOP 09), Jiřího Pospíšila (TOP 09) a Stanislava Polčáka (STAN).

To se ale opakovat nebude. Hnutí STAN plánuje jít do voleb samostatně. „Jsme liberální proevropské uskupení a chceme kandidovat samostatně, chceme voličům nabídnout zajímavé osobnosti, mnoho z nich máme přímo v našem hnutí. Umíme si představit spolupráci s dalšími osobnostmi, které k nám mají ideově blízko,“ popisuje pro iROZHLAS.cz přípravu na volby do Evropského parlamentu předseda STAN Vít Rakušan.

Ještě před měsícem přitom pro Radiožurnál zmiňoval, že „ještě bude různé dohadování s různými partnery“.

Nyní uvedl, že samostatnou kandidaturu považuje za přirozenou. „V evropských volbách obzvlášť. Máme řadu silných osobností, které evropské problematice rozumí a chtějí se jí věnovat. Nejsou to pro nás volby druhé, třetí kategorie, naopak jsou to volby, které považujeme za velmi důležité. Věříme evropskému projektu. Myslím si, že STAN jako mnohokrát v nejrůznějších typech voleb zase mile překvapí.“

Lídr Farský?

frakce v ep Pět ze šesti europoslanců ANO sedí v liberální frakci Renew, Radka Maxová z ANO odešla a přestoupila k ČSSD a k evropským socialistům. Čtyři zástupci ODS patří ke konzervativní a euroskeptické frakci ECR, tři Piráti k evropským zeleným, europoslanci zvolení za STAN a TOP 09 i dvojice z KDU-ČSL patří k evropským lidovcům (EPP) a komunistka Kateřina Konečná ke krajně levicové GUE/NGL.

Pro předsedu STAN Rakušana je přirozenou volbou na lídra kandidátky bývalý poslanec a současný místopředseda hnutí Jan Farský. Právě ten má od svého návratu ze zahraničí ve STAN na starosti přípravu evropských voleb.

„Nebudu zastírat, že by se mi varianta jeho jako našeho lídra líbila. Volby připravuje výborně, má obrovskou znalost problematiky, a pokud by on sám snad váhal, budu ho přesvědčovat, ať to zkusí,“ vyzývá jej Rakušan.

Farský pro iROZHLAS.cz potvrdil, že by o post lídra kandidátky do Evropského parlamentu měl zájem. „Příprava voleb mě baví a pokud dostanu důvěru jako lídr, s chutí se toho zhostím,“ uvedl.

„Nelíbí se mi, jak mnoho politiků používá EU jako výmluvu pro vlastní selhání, chtěl bych EU představovat s pozitivy i negativy, které má. Ale ne jako opozice, ale jako součást EU. To mi dává smysl, proto bych do toho šel,“ doplnil Farský.

STAN má však pro volby otevřené primárky, do kterých se o post lídra může přihlásit i někdo jiný. Předsedův favorit je ale jasný.

Kandidaturu za STAN do Evropského parlamentu již dříve připustil ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek.

O obou mužích se také mluví v souvislosti s obsazením postu českého eurokomisaře. Mezi zástupci koaličních stran by totiž měla existovat neformální dohoda o tom, že kandidátem pro tuto funkci bude nominant Pirátů nebo Starostů.

