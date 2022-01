Duškovy názory a smrt zpěvačky Horké? ‚Nemusí jít o dezinformace, mohou mít ale negativní důsledky‘

Jaroslav Dušek necítí odpovědnost za úmrtí Hany Horké. Komentovat to ale nechce. „Její duši nedělá dobře, že se kolem víří emocionální prapodivný kvas,“ řekl pro server iROZHLAS.cz. Zpěvačka opakovaně sdílela hercovy pořady o alternativním přístupu ke koronaviru. Podle jejího syna je tak lze považovat za jeden z důvodů, proč odmítala očkování. „Veřejně známí lidé by si měli uvědomovat důsledky názorů, které šíří,“ říká k tomu expert. Původní zpráva Praha 6:50 19. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Dušek | Foto: Luboš Vedral | Zdroj: Český rozhlas

„Vím přesně, kdo za jejími názory stojí. Rok jsem to měl na talíři. Je smutné, že věřila víc cizím lidem než vlastní rodině.“ To řekl kytarista skupiny Jelen Jan Rek po smrti své matky, folklorní zpěvačky Hany Horké. Ta se nebránila nákaze, vítala ji jako šanci, že po překonání bude chodit do společnosti, nemoci však podlehla. Mezi lidmi, kteří její názory na koronavirus ovlivnili, jmenoval v rozhovoru pro iROZHLAS.cz její syn mimo jiné i Jaroslava Duška.

Šedesátiletého herce zmínila v souvislosti s covidovou nákazou zpěvačky většina zpravodajských médií v Česku. Proto mu chtěl dát server iROZHLAS.cz prostor, aby se k věci mohl vyjádřit.

‚Věřila víc cizím než rodině.‘ Syn folkové zpěvačky Horké se zlobí, že její úmrtí ovlivnili antivaxeři Číst článek

Při rozhovoru Dušek nejprve uvedl, že neví, zda může ovlivnit životy jiných lidí. Oficiálně pak ale Rekovo vyjádření komentovat nechtěl. „Pro mě je velmi nepříjemné a neobvyklé komunikovat přes média o tak křehké věci, jako že úmrtí nějaké osoby bylo způsobeno mojí osobou. A je pro mě velmi neregulérní vést debatu tak rychle po její smrti,“ říká.

„V mém pojetí smrti chápu, že její duše teď ještě docela pracuje a rozumím tomu, že jí nedělá moc dobře to, že se okolo toho víří takový emocionální prapodivný kvas, kdy se to nešťastně může otočit proti synovi,“ dovysvětlil svůj názor Dušek, který koronavirovou pandemii v minulosti často komentoval.

Například v rozhovoru pro server iDNES.cz, kde mluvil o vakcínách. „Představa, že bych se nechal očkovat, je pro mě naprosto absurdní. Považuji se za bytost divokou,“ prohlásil.

Dezinformace?

Podle Dominika Presla z Asociace pro mezinárodní otázky by si měli známí lidé „uvědomovat důsledky názorů, které šíří“. V případě kruhů kolem Duška se nicméně podle něj nejedná přímo o dezinformace.

První rozsudek za dezinformace o covidu. ‚Je to přelomový případ,‘ říká reportérka Číst článek

„Dezinformace jsou nepřesné nebo hodně zavádějící informace, které někdo úmyslně šíří. To znamená – vždycky je za tím nějaký konkrétní úmysl. Myslím si, že lidi typu Dušek, Landa a podobně spíš obhajují svoje názory a prosazují něco, čemu sami věří,“ komentuje pro iROZHLAS.cz analytik.

To ale neznamená, že jejich vyjádření nemají dopad. „Může to mít negativní společenské důsledky, které oni sami nevidí, nebo je odmítají vidět,“ míní Presl. Rozdíl mezi klasickou dezinformací a určitým alternativním přístupem podle něj není vždy zřejmý.

‚Typická ezosféra‘

Podle religionisty Davida Václavíka je Jaroslav Dušek „mozaikář“. „Pro současnou religionistiku je typické, že vybírá věci z různých náboženských tradic. Občas pro to využívám výraz konfekční. Jdete do krámu, kde si koupíte tričko od jedné značky a kalhoty od druhé. Jsou to různé styly. Pravděpodobně narazíte na někoho, kdo tohle tričko bude mít také, ale bude k němu mít jiné kalhoty. Právě proto je Dušek těžko zařaditelný,“ glosuje hercovy názory Václavík.

„Reprezentuje něco, co je v současné ezosféře typické a vyvíjí se to – nedůvěra ve stávající systém. Nejde jen o systém politický, ale je to obecná nedůvěra vůči všem věcem, které systém reprezentují včetně vědy nebo vzdělávacího systému,“ vysvětluje religionista.

Na sítích se šíří další dezinformace: Pět zánětů srdečního svalu po očkování u mladých hokejistů Číst článek

Zásadní podle něj je, že se hvězda filmů Pupendo nebo Pelíšky neodvolává na šílené teorie. Proto jeho slova můžou působit věrohodně. „Dovolává se na starou moudrost Toltéků. A častokrát se v jeho slovníku objevují výrazy, které můžeme označit za vědecké.“

Analytik Presl proto upozorňuje na to, že u lidí, kteří následují tento myšlenkový proud, je složité určit přesné mantinely dezinformace. „Často se to pohybuje spíš než v oblasti jasně prokazatelných nepravdivých výroků na úrovni nepřesných nebo hodně zavádějících tvrzení,“ popisuje.

Dosah Duškových příspěvků a tvrzení podle Václavíka není možné změřit. „Můžete se podívat na sledovanost videí nebo dosah jednotlivých příspěvků, je to ale hrubý odhad. Může jít o dosah v řádu desítek tisíc lidí, kteří se nechají přímo ovlivnit – sdílí jeho videa a pravidelně ho sledují,“ odhaduje.

Některé platformy – například Youtube nebo Ulož.to – již dříve pořady Duše K stáhly. Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám ministerstva vnitra totiž v březnu roku 2020 internetové servery varovalo před záznamem pořadu z představení Malá vizita v divadle Kampa. Dušek spolu s Petrem Knotkem a Milanem Calábkem v něm rozebírali alternativní léčebné metody, které mají údajně pomáhat v boji s koronavirovou nákazou.

Landa, Pollert, Šándor

V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz vyjemnoval Rek kromě Duška také třeba Daniela Landu, Lukáše Pollerta nebo Andora Šándora. Jejich reakce v pondělí večer zveřejnil portál Seznam Zprávy. Shodují se v tom, že zpěvačku Horkou neznali, ohrazují se vůči tomu, že by někoho nabádali, aby šel koronaviru naproti.

Na sítích se šíří lži o úmrtí dětí po očkování. ‚Myslela jsem, že je to fakt,‘ říká autorka jedné z nich Číst článek

„Ani v jednom článku, rozhovoru nebrojím proti vakcíně. Sám jsem covid prodělal a mám dvě dávky (očkování) dávno za sebou. A to, že jsem se někdy zmínil, že je to experimentální vakcína, že by byl problém, kdyby na ni někdo umřel, tak to jsou věci, o kterých se široce diskutovalo,“ odpověděl Šándor.

Zpěvák Landa pak v SMS zprávě redakci napsal, že nikomu „maminku nesebral“. „V bolesti se zužuje vnímání reality, to naprosto chápu a nezlobím se,“ podotkl.

„Zastávám spíš ani ne tak solitérní názor, ale názor odborníků, kteří považují covid za nebezpečnou nemoc, která si zaslouží pozornost především v primární péči,“ sdělil Seznam Zprávám někdejší olympionik a současný lékař Pollert.