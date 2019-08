Jihočeská hejtmanka hájí kampaň proti kůrovci: Jde mi o to, aby byla Šumava zelená

Jihočeský kraj usiluje o to, aby bylo na Šumavě vytěženo co nejvíce stromů nakažených kůrovcem. Odmítá také rozšíření takzvaných bezzásahových zón v národním parku. „Celé jihočeské zastupitelstvo téměř jednomyslně odmítlo návrh zonace Národního parku Šumava,“ potvrzuje hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská z ČSSD v Dvaceti minutách Radiožurnálu. dvacet minut radiožurnálu Praha/České Budějovice 11:44 21. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hejtmanka Jihočeského kraje Ivana Stráská ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice | Foto: Andrea Poláková | Zdroj: Český rozhlas

Problematika kůrovce je v současné době podle Stráské problematikou celorepublikovou – zasažená není jenom Šumava, ale také Vysočina nebo Moravskoslezský kraj. V Česku tak bude podle odhadů vytěženo na 30 milionů metrů kůrovcového dřeva.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si rozhovor

„Je třeba chránit vzrostlý les, protože nízké stromky nejsou schopny plnit funkci vzrostlého lesa,“ vysvětluje s tím, že Jihočeský kraj při nové zonaci chtěl, aby bylo provedeno vyhodnocení stávajícího stavu, analýza rizik jednotlivých území a aby byly dány zásady péče.

Moderátorka Marie Bastlová ale připomíná, že v druhé zóně se proti kůrovci bude zasahovat. Na to Stráská namítá, že kraj chce vědět, jakým způsobem se bude zasahovat a v jakém území. „To nikdo nebyl schopen říci,“ zdůrazňuje.

Kampaň má otevřít diskuzi

Kraj si v rámci lobbingu za svůj postoj najal PR agenturu. Je v pořádku platit z veřejných peněz takovou kampaň? „Jde o to, abychom o Šumavě otevřeli diskuzi. Předtím byly jakékoliv naše názory, které jsou jiné než názory národního parku, vždy odsunuty na okraj,“ hájí postup kraje.

Jihočeský kraj si na stěžuje novou zonaci parku – podává správní žalobu na ministerstvo životního prostředí a Národní park Šumava.

Moderátorka Marie Bastlová v té souvislosti upozorňuje, že kampaň používá snímek, který je několik let starý a je zavádějící. „Je to ilustrativní snímek zahájení kampaně. Já jsem ho nevybrala, je to snímek zakoupený z fotobanky,“ říká hejtmanka.

Někteří odborníci rovněž namítají, že kampaň je manipulativní – v místech kůrovcové kalamity totiž dochází k velmi rychlé obnově. „Je to jedna skupina názorů. Rozumím to, že hájí svůj názor,“ podotýká Stráská s tím, že ve veřejném sektoru podle ní neexistuje nikdy jeden správný názor.

„Jestli mi o něco jde, tak o to, aby Šumava byla zelená,“ vyzdvihuje.

Celý rozhovor si poslechněte v přiloženém audiu.