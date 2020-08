Ptal se na zpochybněné hlasování o klecových chovech. ‚Bláha je blb,‘ přišlo mu z Babišova e-mailu

Andrej Babiš a Jiří Bláha. Tento tandem lákal Liberečáky před sněmovními volbami v roce 2017. A fungovalo to: pekaře Bláhu „vykroužkovalo“ skoro 5000 lidí. Jenže ve sněmovně už spolupráce nešlape. Poslanec Bláha na sebe v poslední době upozornil například zpochybněným hlasováním o novele zákona proti týrání zvířat. Reakce Andreje Babiše? „Bláha je blb,“ přišlo z oficiální e-mailové adresy premiéra a předsedy hnutí ANO. Praha 7:05 9. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

O projednání novely zákona proti týrání zvířat – jejíž součástí je i zákaz klecového chovu slepic - se hlasovalo 8. července. I díky 20 hlasům poslanců hnutí ANO nejprve prošlo, Jiří Bláha (za ANO) ale hlasování zpochybnil. A při dalším pokusu už společně se sedmnácti dalšími kolegy hlasoval proti.

„Někteří poslanci nevěděli, o čem hlasují, mysleli si, že hlasují o něčem jiném. A já jsem se přemáčkl,“ vysvětlil to tehdy Bláha pro server iROZHLAS.cz.

Tým Babiš & Bláha před volbami do sněmovny (září 2017). | Zdroj: Facebook Jiřího Bláhy

Právě se „změnou názoru“ libereckého poslance chtěl premiéra hned po hlasování konfrontovat Lukáš Tošovský, který se problematice klecových chovů dlouhodobě věnuje. Předseda vlády mu totiž v únoru slíbil, že „to zařídí“.

„Co měl dneska znamenat ten Bláha? To už si z lidí děláte prču v přímém přenosu? Vy mi napíšete, že to zařídíte, a vaši poslanci tento návrh zákona shodí? To jako vážně? Takhle tu firmu řídíte? Naoko se tvářit, že vám na kvalitě života nosnic záleží, ale tajně osnovat hlavně neohrožení vašich ekonomických zájmů?“ ptal se premiéra Tošovský v den hlasování.

Po pár minutách z pracovní adresy Andreje Babiše dorazila odpověď: „Blaha je blb. Bude se hlasovat v zari takova je dohoda vetsiny snemovnych stran. Takže musite vydrzet. Andrej Babiš.“

Babišova adresa?

Podepsaná zpráva přišla z e-mailové adresy andrej.babis@anobudelip.cz. Ta je jako kontaktní uvedena i na webu hnutí ANO, premiér z ní měl v červnu odeslat také zprávu kritizující „líné parazity v europarlamentu“.

Server iROZHLAS.cz se kvůli použitému vulgarismu snažil ověřit, zda z adresy skutečně píše předseda hnutí ANO. Andreje Babiše oslovil prostřednictvím SMS s dotazem, zda e-mail napsal on, nebo má ke schránce přístup někdo jiný. Odpověď však dosud nedorazila. Fanouškům ale premiér z dané mailové adresy odpovídá i během dovolené zhruba do dvaceti minut, jak server iROZHLAS.cz ověřil.

Redakce s dotazem oslovila i mluvčí vlády Janu Adamcovou. „Pokud je to e-mailová adresa hnutí, tak to musíte řešit se zástupci hnutí,“ odpověděla.

Podobně reagoval i ředitel Odboru komunikace Úřadu vlády Vladimír Vořechovský. „S tím vám bohužel nepomůžu, zkuste například mluvčího hnutí ANO Martina Vodičku.“

Mluvčí ANO Martin Vodička nereagoval na e-mail, SMS ani volání. Až od office manažerky hnutí Kláry Dubovské se redakce dozvěděla, že je na dovolené.

„Nemá tam signál. Nemůže kvůli tomu telefonovat, ale můžete mu poslat SMS zprávu, třeba na ni zareaguje. Jinak se vám vyjádří až příští týden. Nikdo jiný odpovědět nemůže, žádného zástupce tu nemá,“ uvedla Dubovská. Sama se mu ale dovolala během několika minut.

Na dotazy redakce nereagoval ani hlavní manažer hnutí ANO Jan Richter. „Mám jednání, pouze SMS,“ napsal poté, co položil telefon. Na zprávy však už neodpověděl.

Reakci poslance Jiřího Bláhy jsme se rozhodli publikovat ve formě rozhovoru:

Mluvili jsme spolu o tom, že jste se spletl při hlasování o zařazení novely zákona o týrání zvířat na program sněmovny. Kritizoval vás za to někdo z hnutí ANO?

Ne, absolutně. Nic jsem nezaznamenal. Mně osobně nikdo nic neřekl.

Zaujalo mě totiž, že v den, kdy se hlasovalo, pan premiér jednomu z vašich kritiků ze svého pracovního mailu napsal, že „Bláha je blb“.

To je možné. Jo.

Tohle si o vás tedy pan premiér myslí?

Je to možné. Já mu do hlavy nevidím. Třeba byl zrovna kvůli něčemu rozčilený.

A řekl vám to někdy napřímo? Kritizoval vás po tom hlasování?

My jsme se po tom hlasování neviděli absolutně. Já se s ním potkám hrozně málo, v podstatě jen na společných schůzích hnutí ANO. Na klubu ale řešíme normální věci.

Mě zaujalo, že o vás tohle píše, ale přitom vás s tím vůbec nekonffontoval, nebo jste si to vůbec nevyříkali.

Hele, to je jeho věc. Já o tom samozřejmě nevím, ale jsou to nějaké jeho vyjadřovací schopnosti. V okamžiku, kdy to udělal, je to jeho záležitost.

A není to trochu i vaše záležitost, když vás takhle kritizuje šéf hnutí, za které vykonáváte mandát poslance?

Já jsem zvyklý, že mě kritizují všichni, protože mám trošku jiné názory než většina lidí ve sněmovně. Neřeším to. Pro většinu poslanců jsem zjevení z kosmu.

Ale něco si o tom vyjádření pana premiéra určitě myslíte.

Co říkám na to, že jsem blb?

Poslanec za hnutí ANO Jiří Bláha | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co říkáte na to, že o vás někdo říká, že jste blb? A je to předseda vlády i hnutí, za které jste ve sněmovně.

Tak je to jeho názor. Asi pro to má nějaké svoje argumenty. Já ho při nich rozhodně nechám. Nemá cenu v okamžiku, kdy někdo vypustí něco takového, vůbec o tomhle diskutovat. Já si myslím, že dělám dost podstatných věcí, které jsou potřeba pro další rozvoj podnikání a životů normálních lidí. Moji spolupracovníci to vědí a to je pro mě v tuhle chvíli o hodně důležitější. Premiér může vycházet i z nějakých informací, které nejsou pravdivé.

Nemáte pocit, že na vás chce hodit zodpovědnost za to, že se o novele nakonec nehlasovalo?

Spíš bych řekl, že je pod obrovským tlakem. Mediálním, lidským a všech záležitostí, které jsou. Já osobně říkám, že člověk, který se dostane do premiérské funkce, to může dělat maximálně čtyři roky. Pak ten člověk musí být totálně opotřebován psychicky.

Myslíte, že už příště Andrej Babiš nebude chtít do premiérského křesla?

To já nevím. Myslím si, že bude, protože zatím na to máme rozložení takhle v poslanecké sněmovně. Pro každého člověka, který to dělá, je to obrovská zátěž. A je to obrovsky složité.

Těžké je i to, že jakmile se dostanete na nějakou pozici, tak dlouho trvá, než se zorientujete. Než se dostanete do tahu, vytvoříte si tým lidí, než zjistíte, co bylo zanedbáno z minula… Úředníci si jedou stále stejnou písničku, chtějí mít svůj život a těch dobrých okolo sebe máte vždycky málo. Jsou tam skvělí lidé, ale ti často nedokážou pohnout se zbytkem. Moje oblíbená je příhoda s tím, kdy mladý ministr (Adam) Vojtěch (za ANO) chtěl změnit platy jednotlivých úředníků vzhledem k tomu, jak pracují. Potázal se s nevyřízenou, protože o těch platech rozhoduje někdo jiný.

Zajímá mě tedy to, že když je premiér pod obrovským tlakem, ho opravňuje k tomu, aby se o vás takhle vyjadřoval. Mám pocit, že ho trošku omlouváte.

Já ho neomlouvám. Absolutně. A jelikož jsem se s tím nesetkal, tak bych se k tomu vůbec nevyjadřoval. V okamžiku, kdy to řekne mně, mu řeknu, že si to půjdeme vyjasnit. Buď na mě bude mít čas a vyjasníme si to, nebo ho mít nebude a bude si to myslet dál. To je ale záležitost jeho a ne moje. Víte, kolik lidí o mně říká, že jsem blb? Z dvou stovek se jistě najde desítka, která to o mně bude tvrdit.

Ano, ale ti zaměstnanci nejsou předseda vlády. A neodepisují to kritikům na e-maily.

Jo. Kdybyste slyšel, co o mně lidi říkají. Já jsem na to zvyklý odmalička. A to je právě to, že jsem byl vždycky trošku jiný.

Takže vy jste odmala zvyklý na to, že…?

…že o mně říkali, že jsem blb. Ano. Tak to mám. V okamžiku, kdy život řešíte jinak, než ti druzí, tak jste pro ně trošku spadl z kosmu. Hromada věcí vzniká i tím, že si je lidé mezi sebou nevyřeší, nepochopí se… Já nemám vyjadřovací schopnosti, protože věci řeším rychle a bez dlouhých keců. Kolikrát mě lidé ani nepochopí.

Právě proto, že jde často jen o nepochopení, mě zajímá, proč si to s panem premiérem nechcete vyříkat.

A proč to mám řešit? Z jakého důvodu mám řešit to, že o mně někdo řekne, že jsem blb? Až se potkáme, tak se pana premiéra zeptám, co je na mně špatně. Buď mi pan premiér řekne, že si za tím stojí, nebo mi řekne, že to bylo v jiném kontextu. Myslíte si, že okolo sebe nemáte lidi, kteří o vás říkají, že jste blb?

To asi mám.

Tak vidíte.

Doufám ale, že to můj šéf nepíše lidem v e-mailové komunikaci.

Tak to nevím. Já se sám za sebe přiznám, že když jsem někdy rozčílen, tak lítají taková podobná slova.