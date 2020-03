Daruj zdravotníkovi respirátor je iniciativa na facebooku. Lidé pomáhají lékařům v první linii

Máte doma nevyužitý respirátor? Pak ho můžete dát lékařům, kteří ho v těchto dnech potřebují nejvíc. Stačí, když se zapojíte třeba do projektu Daruj zdravotníkovi respirátor. S nápadem přišla lékařka hořovické nemocnice Tereza Jeník. Na facebookové stránce můžou lidé zdravotníkům tyto ochranné pomůcky nabízet, lékaři tam zase můžou napsat, pokud jim chybí. Iniciativa by měla pomoci především praktikům, zubařům, očním lékařům a zdravotním sestrám. Praha 9:09 25. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ilustrační foto | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Máme toho nedostatek a viděla jsem lidi na ulici, jak to nosí. Když všichni mají ústa zakrytá rouškou, tak respirátor nepotřebují. Ale zdravotníci ho opravdu potřebují,“ napsala doktorka Tereza Jeník v sobotu na svůj facebookový profil.

Cítila vztek a frustraci. Především proto, že nejúčinnější respirátory FFP3 nemá řada jejích kolegů k dispozici.

„Poslední taková kapka, proč jsem to napsala, byla, když mi v pátek večer kamarádka říkala o tom, jak její manžel intuboval pacienta. To je zajištění dýchacích cest, takže velké riziko nákazy, a měl na sobě respirátor FFP2. Ještě k tomu tedy prošlý,“ doplnila.

V té chvíli netušila, co její příspěvek rozpoutá. Chtěla hlavně vysvětlit, že zatímco lidé nosí často zbytečně respirátory na veřejnosti, mnoho lékařů bez nich nemůže bezpečně vykonávat svoji práci. Během pár hodin její příspěvek ale sdílelo více než tisíc lidí.

„A už rovnou mi psali lidé, že mají třeba dva doma. Že by to chtěli předat. Nebo jak mi ho můžou poslat. Do toho mi bylo jasné, že je to nesmysl, aby mi to posílali, protože pošta je teď také problém,“ přibližuje ve vysílání Radiožurnálu.

Spolu s kamarádkou proto založily facebookovou stránku Daruj zdravotníkovi respirátor. Pokud ho mají lidé k dispozici, napíšou na stránku počet, který chtějí darovat a také kde. Zároveň sem můžou napsat zdravotníci, kterým taková ochranná pomůcka chybí. Respirátor si pak osobně předají. A brzy by měl začít fungovat také transparentní účet.

Respirátory z 3D tiskárny

Do boje s nedostatkem ochranných pomůcek se zapojilo i České vysoké učení technické v Praze. V rekordním čase jeho výzkumníci vyvinuli respirátor z 3D tiskárny a výrobek už získal potřebný certifikát.

Jak před pár dny popisoval ve vysílání Radiožurnálu jeden z výzkumníků Alexandr Lazarov, projekt patří k těm nejnáročnějším, na kterých kdy pracoval.

„Pokud bychom to měli brát z čistě vědeckého hlediska, tak to, jak je respirátor schopný filtrovat, jak vydechujete vzduch dovnitř, kde cirkuluje, tak, abyste se v tom nepotili, tak to je opravdu docela věda,“ vysvětloval.

V pondělí podepsal ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za ANO memorandum o spolupráci. 3D respirátory by teď měly zamířit do nemocnic.

Respirátor z průmyslových 3D tiskáren, ČVUT. | Foto: Petr Kološ | Zdroj: Český rozhlas

‚Strašně moc děkujeme‘

Lidé se ale lékařům snaží pomoct i jinak. Do nemocnic po celé republice posílají třeba jídlo a pití. Taková podpora je pro zdravotníky důležitá.

„Dnes přivezli kávovar. Hodně to přispívá zdravotníkům v tom, že na to nejsou sami. A takové maličkosti opravdu strašně potěší. Za všechny strašně moc děkujeme,“ říká vrchní sestra kliniky infekčních onemocnění ve Fakultní nemocnici Plzeň Marcela Prayerová.

Například obyvatelé Liberce se zase snaží pomáhat jak zdravotníkům, tak malým podnikům. V místní cukrárně objednávají dorty a nechávají je doručovat právě lékařům.

My si snad založíme rubriku dobré skutky pana Nguyena. Personálu #nemocnice #pardubice včera věnoval zásoby vody, džusů a vitamínů. A protože se už dobře známe, tak jsme zajistili dopravu.

Díky vám všem, co pomáháte!#spolecnetozvladneme #budjakoNguyen #FightCOVID19 pic.twitter.com/EvLaoxG7YY — Městská policie Pardubice (@MpPardubice) March 24, 2020

