PŘEHLEDNĚ: Do kterých zemí Evropy se dá z Česka vycestovat bez omezení a kam se ještě nepodíváte?

Slovensko

Z Česka je možné na Slovensko volně přijet, hraniční kontroly jsou zrušené. Stejně tak z dalších 18 zemí, které Slovensko považuje za bezpečné, patří mezi ně hlavně státy EU, mimo jiné Chorvatsko, Rakousko nebo Maďarsko.

Hranice s Polskem ale ještě zcela otevřené nejsou a mezi platnými důvody k jejich překročení nefiguruje tranzit ani turistika.

Pokud byl člověk někde jinde, tak sice na Slovensko může přijet, ale musí buď do karantény nebo prokázat bezinfekčnost, a to testem ne starším než 4 dny. Takové potvrzení musí být odevzdáno buď na policii, nebo v případě přechodů, kde nejsou kontroly, na příslušném místním úřadě.

Roušky jsou venku dobrovolné, uvnitř budov a prostředků hromadné dopravy povinné, stejně jako v Česku.

Německo

Po zrušení kontrol mezi Českem a Německem se od pondělí 15. června zrušil dohled i na přechodech s Rakouskem, Švýcarskem, Francií, Itálií a Dánskem, kontroly na letištích při příletech ze Španělska se zruší od 21. června, úřady nebudou také (od 16. resp. 22.) už vyžadovat důvod k cestě do Německa při příjezdu z těchto zemí.

Ten by jinak potřebovali i Češi, kteří by do Německa jeli např. přes Rakousko. Rozhoduje totiž země, ze které se do Německa vjíždí, nikoliv země, kde cesta začala.

Pro vstup do Německa již nejsou nutné závažné důvody. Vstoupit na území je z Česka možné i za účelem turistiky nebo nákupu, podrobné informace je možné najít na stránkách Německého velvyslanectví.

Německo tvrdí, že se řídí doporučením Evropské komise zrušit kontroly na vnitřních hranicích Schengenu 15. června a prodloužit dočasná omezení týkající se cest, které nejsou nezbytné, do 30. června.

Rakousko

Cesty z Česka do Rakouska za jakýmkoliv účelem jsou bez omezení. Všechny restrikce na obou stranách byly zrušeny 5. června. Od úterý 16. června se pak omezení z cest do Rakouska ze zemí EU vztahuje pouze na Portugalsko, Švédsko, Španělsko a také Velkou Británii.

Mimo EU se omezení vztahuje i na občany Islandu, Lichtenštejnska, Norska, Švýcarska, Andorry, Monaka, San Marina a Vatikánu.

Po několikaleté přestávce se 16. 6. vrací na české ️tradiční přímé spojení Berlína, Prahy a Vídně pod názvem #Vindobona. Vlak pojede v Rakousku až do Grazu a nabídne i přímé spojení bez přestupu z Brna do Drážďan a Berlína nebo z Ústí n./Labem do Vídně a štýrské metropole. #CD pic.twitter.com/72tnhF2WwI — České dráhy, a.s. (@ceskedrahy_) June 15, 2020

Od úterý 16. června už nejsou omezení na hranicích s Itálií, stále ale platí varování rakouské vlády před cestami do Lombardie.

Pokud v jednom autě jedou osoby, které spolu nesdílejí domácnost, musejí mít roušku. Naopak v restauracích rouška povinná není.

Polsko

Od 13. června lze do Polska cestovat bez omezení, od pondělí 15. června je pak možný i návrat do Česka bez testů či karantény. Od 16. června je navíc povolena i mezistátní veřejná doprava. Na hranicích mohou probíhat namátkové kontroly.

Jen při návratu ze Slezského vojvodství (Katowice, okolí hranice s Moravskoslezským krajem) je při návratu nutný negativní test na koronavirus ne starší než 72 hodin, případně 14denní karanténa.

Kina, muzea nebo restaurace už jsou otevřené, ale je nutné dodržovat rozestupy a uvnitř budov nosit roušky.

Maďarsko

Od 5. června lze navštívit Maďarsko zcela bez omezení. Negativní test na koronavirus není nutný ani při návratu do Česka a to ani při průjezdu přes Slovensko.

Do Maďarska mohou také volně cestovat občané několika sousedních zemí jako je Rakousko, Srbsko nebo Chorvatsko, ale ostatní cizinci musí žádat o výjimku a povolení vstupu do země.

Slovinsko

Cestující ze 17 zemí EU, včetně České republiky, Rakouska nebo Maďarska mohou do Slovinska vstoupit bez omezení.

Hranice s Itálií ale zůstává uzavřena.

Chorvatsko

V současné době lze do Chorvatska vycestovat i za účelem turistiky, podmínkou je pouze vyplnění formuláře na hranicích. Pozemní cesta přes Rakousko a Slovinsko je možná bez předložení testu na koronavirus. Pro urychlení vstupních formalit na hranicích vyplňte online formulář.

Od 15. června je možný návrat z Chorvatska do Česka bez omezení, tedy bez testu na koronavirus i bez 14denní karantény.

Bosna a Hercegovina

Od 1. června je povolen vstup do Bosny a Hercegoviny občanům Chorvatska, Srbska a Černé Hory bez povinnosti prokázání se negativním testem na COVID-19 a samoizolace. Pro české turisty je zatím země uzavřená, čeští občané mohou zemí projet, jen pokud míří na diplomatické nebo obchodní jednání.

Srbsko

Od 22. května je možný vstup do Srbska bez omezení a bez ohledu na důvod cesty. Při návratu do Česka je však stále nutné předložit negativní test na koronavirus nebo vstoupit do 14denní karantény.

Bulharsko

Od 1. června je Bulharsko otevřené všem cestujícím z EU. Češi nepotřebují negativní test a ani nemusejí do karantény. Omezení ale dál platí např. pro cestující z Velké Británie, Španělska, Švédska nebo Portugalska.

V zemi trvá povinnost nosit roušky v hromadné dopravě a uvnitř budov.

Rumunsko

Od 15. června mohou bez povinnosti jít do karantény přicestovat lidé ze 17 zemí EU, mezi které patří i Česko, ale také Rakousko, Německo, Slovensko nebo Řecko. Seznam bude Národní rada pro mimořádné situace aktualizovat každé pondělí. Země mohou ze seznamu zmizet, pokud se v nich zhorší epidemiologická situace.

Jako potenciálně nebezpečné jsou stále vedeny například Belgie, Francie, Itálie, Velká Británie, Nizozemsko nebo Španělsko.

Restaurace i obchody jsou v zemi otevřené, ale je nutné dodržovat rozestupy a neshlukovat se.

Řecko

Od 15. června je vstup do země pro Čechy otevřený leteckou cestou na letiště v Aténách a Soluni a pozemní cestou z Bulharska. Od 1. července by pak měla být otevřená i letiště na ostrovech.

Roušky jsou povinné ve zdravotnických zařízeních, veškerých hromadných dopravních prostředcích a v prostorách letiště, v taxi a výtahu, i v obchodních domech a nákupních centrech. Při nedodržování opatření hrozí pokuta až 150 eur.

Itálie

Od 3. června jsou všechny restrikce zrušeny a do Itálie je možno přicestovat i za turistikou. Od pondělí 15. června jsou zrušena omezení i na české straně, návrat z Itálie bude možný bez omezení.

Při cestách na Sardinii a do regionu Apulie je vstup možný bez testů či karantény pro všechny turisty, avšak je potřeba registrace prostřednictvím vyplněného formuláře.

Švýcarsko

Do země je možné přicestovat bez omezení z bezpečných zemí. Těmi se v pondělí 15. června staly všechny země Schengenu. Možnost přicestovat ze zemí mimo Schengen mají občané Evropské unie, Evropského sdružení volného obchodu (Island, Norsko, Lichtenštejnsko) a Velké Británie , nebo občané třetích zemí, kteří jedou do Švýcarska pracovat pro firmu sídlící ve zmíněných zemích.

Francie

Po příjezdu do Francie už není povinná karanténa pro cestující z EU, přidružených zemí schengenského prostoru nebo Spojeného království, s výjimkou případů, kdy země původu vyžaduje, aby cestující z Francie byli umístěni do karantény. Karanténa je povinná při cestování do francouzských zámořských území.

Pokud má někdo na hranici příznaky nemoci, může ho policie poslat do karantény bez ohledu na to, odkud je.

V zemi platí zákaz shlukování více než 10 lidí. V obchodech, kavárnách a restauracích se vyžaduje odstup minimálně jeden metr, jednotlivé obchody mohou vyžadovat nošení roušek. Policejní prefektury navíc mohou nařídit nošení roušek v parcích, ZOO, na plážích nebo u bazénů.

Belgie

Od pondělí 15. června otevřela Belgie hranice pro všechny země EU a Velké Británie. V zemi ale dál platí jistá omezení. Osoby starší 12 let musí nosit roušku v hromadné dopravě. V kavárnách nebo restauracích může u jednoho stolu sedět maximálně 10 lidí. A stejně jako obchody mohou zůstat otevřené nejdéle do 1.00. Sauny, bazény a lázně zůstávají do odvolání zavřené.

Nizozemsko

Hranice jsou od 3. června otevřené pro turisty z EU nebo zemí Schengenského prostoru, ale zůstavují zavřené pro občany Velké Británie. Vláda nicméně radí cestovat do méně zalidněných oblastí a turisté se mají vyhýbat místům s velkou koncentrací lidí.

Vyžaduje se také rezervace ubytování předem a na vyžádání na hranici předložit dokument o rezervaci a zajištění ubytování.

Hromadnou dopravu mají zahraniční návštěvníci používat jen v nutných případech, za což se nepovažuje turistika. Lidé by měli používat vlastní auto, jezdit taxíkem nebo na kole.

Lucembursko

Hranice do země jsou otevřené a není povinná karanténa.

V hromadné dopravě, v obchodech a všude, kde není možné dodržet rozestupy minimálně dva metry jsou povinné roušky. Za porušení nařízení hrozí pokuta až 145 eur.

Španělsko

Španělsko se pro cestující ze zemí Schengenu otevře 21. června a cestování by pak mělo být neomezené. Pro Portugalce a občany třetích zemí až 1. července. Do 21. června musí všichni příchozí do Španělska do 14denní karantény.

V zemi dál platí povinnost nosit roušky v hromadné dopravě.

Portugalsko

Letecké spojení do země je otevřené a není nutný ani test na koronavirus. Pozemní hranice se Španělskem nicméně zůstávají zavřené do 1. července.

Při cestě na Azorské ostrovy a Madeiru se na letišti provádí test na koronavirus. Platí jej místní vláda.

Používání roušek je v hromadné dopravě povinné, jinde ve vnitřních prostorách pouze doporučené.

Spojené království

Už před příjezdem je nutné online odevzdat informace o cíli cesty a kontaktní informace a po příjezdu podstoupit domácí karanténu na 14 dní. Vláda navíc může cizincům vstup i odepřít.

Tato omezení se netýkají lidí, kteří do Británie přicestovali a minulých 14 dní pobývali v Irsku, na ostrově Man nebo na Normanských ostrovech (Channel Islands).

Při návratu zpět do Česka nově není nutné předložit negativní test na koronavirus nebo podstoupit 14denní karanténu.

Dánsko

Při návratu z Dánska do Česka není vyžadován negativní test. Nicméně, aktuální situace neumožňuje turistické cesty do Dánska. Premiérka Mette Frederiksenová potvrdila 29. května, že kromě vybraných zemí (Německo, Norsko a Island; probíhají jednání se Švédskem a Finskem) zůstanou hranice Dánska pro turisty uzavřené patrně až do konce srpna.

Norsko

Turistické cesty do Norska jsou zakázány, na všechny cizince se po příjezdu navíc vztahuje 14denní karanténa. Návrat do Česka je ale možný bez omezení.

Švédsko

Švédsko je pro osoby bez příznaků otevřené. Je důležité, aby mezi sebou lidé udržovali bezpečnou vzdálenost. Před cestou by se lidé měli obrátit na obec, kterou mají v úmyslu navštívit, a zjistit, zda existují nějaká místní omezení.

Při návratu zpět do Česka je však nutno předložit negativní test na koronavirus ne starší než 72 hodin, případně podstoupit 14denní karanténu.

Finsko

Turistické cesty do Finska nejsou povoleny a vstup pro cizince je omezen. Návrat do České republiky je ale možný bez omezení.

Země otevřela hranice s Norskem, i pro pravidelnou trajektovou dopravu s Norskem, Dánskem, Islandem, Estonskem, Lotyšskem a Litvou. Z ostatních zemí EU se ale do země zatím cestovat nedá. Také na ruských hranicích pokračují omezení.

Estonsko

Od 1. června je povolen vstup do Estonska bez omezení, stejně jako návrat z Estonska zpět do Česka. Na veřejnosti je nutné dodržovat bezpečnostní rozestupy.

Lotyšsko

Od 3. června je zrušena karanténa, do Lotyšska tak lze cestovat bez omezení. Pro návrat do Česka již není nutný negativní test na koronavirus.

Litva

Cestování do Litvy je od 1. června povoleno bez omezení. Od 15. června je možný návrat do Česka bez negativního testu na koronavirus i bez 14denní karantény.