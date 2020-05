Pravidla zahrádek přehledně: pijte a jezte bez roušky, oslavy nad deset lidí neplánujte

Od pondělí se otevírají i zahrádky restaurací i hospod. Fungovat smí ale jen za podmínek, které stát dlouho ladil a na poslední chvíli měnil. Ještě na konci dubna ministerstvo zdravotnictví informovalo, že zahrádky budou bez obsluhy. To už ale neplatí. Server iROZHLAS.cz proto přináší přehled opatření, která je nutné na zahrádkách dodržovat. Praha 14:11 11. května 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zákazníci na zahrádkách musí sedět alespoň 1,5 metru od sebe, pokud nesedí u jednoho stolu (ilustrační foto) | Foto: Filip Jandourek | Zdroj: Český rozhlas

Zákazníci na zahrádkách musí sedět alespoň 1,5 metru od sebe, pokud nesedí u jednoho stolu. Při objednávkách u obsluhy, případně při čekání ve frontě by lidé měli dodržovat dvoumetrové rozestupy.

Stát počítá s tím, že bližší kontakt mezi obsluhou a zákazníky se má omezit na nezbytně nutnou dobu. Servírovat jídlo i pití a platit přímo u stolu ale není nijak omezené. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriely Štěpanyové by například placení u okénka mohlo být z epidemiologického hlediska nebezpečné kvůli hromadění osob. Resort ale doporučuje preferovat spíše bezkontaktní platby - kartou nebo mobilním telefonem.

U jednoho stolu smí sedět až deset osob, musí ale tvořit homogenní skupinu, která si bude držet odstup od ostatních skupin. „Nesmí se sejít třeba 50 lidí na oslavu, kteří si sednou k pěti stolům a pak se budou všichni prolínat,“ popsala serveru iROZHLAS.cz Renata Povolná z tiskového odboru resortu zdravotnictví.

Při jídle nebo pití není nutné mít na obličeji roušku. Lidé by ji ale měli podle Povolné sundávat pouze na dobu nezbytně nutnou. „Rouška by se měla používat pokaždé, kdy člověk nekonzumuje,“ vysvětlila. V praxi to tedy znamená, že pokud někdo bude na zahrádce vysedávat déle a popíjet třeba pivo, měl by mít roušku nasazenou a sundávat ji pouze ve chvílích, kdy pije.

V jedné z teplických restaurací v části terasy oddělili stoly plastovou zástěnou, což připouští i ministerstvo | Foto: Gabriela Hauptvogelová | Zdroj: Český rozhlas

Personál musí po každém zákazníkovi vydezinfikovat stoly, židle nebo lavice. Resort proto například nedoporučuje používat podsedáky, plédy, deky a podobně, které se okamžitě řádně vydezinfikovat nedají. Pokud má restaurace výdejní okénko, musí je majitel čistit nejméně jednou za dvě hodiny.

Řada restauratérů se ptala také na to, jestli bude nutné používat jednorázové nádobí – tedy například plastové příbory, kelímky i talíře. „Neplatí žádné takové nařízení,“ informovala Povolná. Je tedy možné používat běžné nádobí. Je ale potřeba zachovávat standardní hygienické postupy a všechno řádně umýt.

Zákazníci i zaměstnanci restaurací by podle ministerstva měli obecně více dbát na osobní hygienu. Majitelé musí zajistit, že u vstupu na zahrádku bude dezinfekce pro mytí rukou. Ministerstvo zdravotnictví neomezilo otvírací dobu zahrádek.