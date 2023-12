Tichá se ke zpronevěře 400 tisíc korun přiznala. Pozici starostky města Libavá ale opustila až pod nátlakem

Bývalá nezávislá starostka Libavé na Olomoucku Štěpánka Tichá podle státní zástupkyně spolu se svými dvěma podřízenými zpronevěřila 400 tisíc korun z obecní pokladny. Přiznala se, škodu uhradila, a tak se vyhnula dalšímu trestnímu stíhání. Přesto se ale odmítala vzdát své funkce a odstoupila až po tlaku opozice. Libavá (Olomoucký kraj) 16:42 23. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalá starostka Města Libavá Štěpánka Tichá zpronevěřila 400 tisíc | Foto: Tomáš Frait | Zdroj: MAFRA / Profimedia

„Já toho, co se stalo, strašně litovala. Je to mé lidské pochybení. Já to chápu, ale i přesto jsem udělala takový kus práce,“ říkala v slzách Štěpánka Tichá, když v závěru září opouštěla svoji kancelář starostky města Libavá.

Obec vedla dvě volební období, od doby, kdy se vyčlenila z vojenského prostoru a po desítkách let v ní vznikla civilní samospráva.

„Obec jsem vybudovala. Vedla jsem to s nejlepším vědomím a svědomím. Ale poté, co se stalo, se již necítím šťastná na své pozici. Už bych obec nedokázala vést tak, jak by to mělo být,“ tvrdila Tichá.

Za zpronevěru jí hrozilo až pětileté vězení. Protože se ale k činu přiznala, litovala ho a uhradila škodu, zprostila ji státní zástupkyně obžaloby. Tichá si na rozdíl od tří svých bývalých kolegů ponechala mandát zastupitelky.

„Víte, jak se mi uklidnil život? Aby mě tady osočovali, že kradu a že pomáhám zločinu, a nakonec to tak není. Když si přečtete, co bylo hned po revoluci v jiných obcích, tak my to jenom následujeme,“ říká Josef Schmidt, který jednání zastupitelů sleduje už jen jako občan.

‚Nebudeme nikoho lynčovat‘

Většina návštěvníků místního pohostinství se o své bývalé starostce bavit nechce. Sdílnější je nakonec jen skupinka lidí postávající před vchodem.

„Je to hodně čerstvé, nebudeme nikoho lynčovat. Udělala tady kus práce, zřejmě se k tomu postavila. Už tady není, nazdar, hotovo, šmitec,“ říká muž stojící před hospodou.

Nastávající rok bude pro obec náročný, myslí si nová starostka Oldřiška Valtošová z hnutí Občané za změnu. Už v lednu má zastupitelstvo projednávat audit lesního hospodářství a řešit bude i kontroly z olomouckého hejtmanství a finančního úřadu.

„Kontroly jsou od toho, aby něco našly. Jsem zastáncem toho, že čím víc toho najdou, tím lépe, protože podle toho budeme nějakým způsobem reagovat a budeme napravovat chyby, které vznikly,“ vnímá příští rok Valtošová.